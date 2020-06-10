Tarımsal üretim kesintisiz sürmeli

Küresel pandemi sürecinde gıda ve tarım, gündemin en önemli maddeleri arasında yer alırken, İzmir Tarım Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Başkanı avukat Arsin Demir, çiftçiliğin önemine değinerek bu konudaki çalışmalarını Yeni Asır Sektörün Sesi Köşesi'ne anlattı. Korona pandemisinin tarımsal üretim ve gıda arz güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Arsin Demir, tarım sektörünün sesini duyurmak için harekete geçtiklerini söyledi.

SAVUNMA KADAR ÖNEMLİ

Tarım ve gıdanın, milli savunma kadar önemli olduğunun ve göz ardı edilemeyecek bir noktada bulunduğunun tüm kesimlerce kabul edildiğini vurgulayan Demir, Cumhurbaşkanlığı'na ve ilgili bakanlıklara bir talep mektubu gönderdiklerini açıkladı. "Ülkemizin dört bir köşesinden, üreticilerimizden, çiftçilerimizden ulaşan haklı talepleri yetkili mercilere iletmek, ülkemizin tarımsal alanda bağımsızlığını arzu eden bir sivil toplum kuruluşu olarak en temel vazifemizdir" diyen Tarım Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Arsin Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

ENFLASYONU DÜŞÜRECEK

"Tarım maliyetlerinde oluşturulacak düşüşün hem dışa bağımlılığı azaltacağı hem de enflasyonu düşüreceği bilinmektedir. Mevcut durumda ülkemiz çiftçisinin üretiminin devamlılığı için bazı önemli maliyetlerinin azaltılması veya ertelenmesi gerektiği açıkça ortadadır. Birçok çiftçimiz bu yüksek maliyetlere katlanamayacak durumda olup tarlaları boş bırakmak ve hasat yapamadan ürünlerini tarlada terk etmek zorunda kalmaktadır. Bu nedenle, tarımsal üretimin artırılması ve gıda arz güvenliğinin devamlılığı için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na, Tarım ve Orman Bakanlığı'na, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı'na bir öneri ve talep mektubu gönderdik."



KDV PAYI DÜŞÜRÜLMELİ

Başta enerji giderleri olmak üzere; çiftçinin üzerindeki yükün azaltılabilmesi ve tarım üretiminin de sürdürülebilir olması için alınması gereken önlemler ve üreticinin talepleriyle ilgili bilgi veren Demir şunları söyledi: "Tarımsal sulamada faturalarda elektrik ve dağıtım bedeli dışındaki Enerji Fonu ve TRT payının alınmaması ve KDV oranının düşürülmesi gerekli. Borçlarından dolayı elektriği kesilen ve bu nedenle sulama yapamayan çiftçilerimizin elektrik hizmeti almasına izin verilmesi ve borçlarının yapılandırılması önemlidir. "



ARAZİLER GÜVENCE ALTINA ALINMALI

Demir şunları söyledi: "Elektriğin temin edilemediği yerlerde başvuru yapan her çiftçimize destek verilmesi ve güneş enerjisi ile üretilen elektriğin tarımsal sulama için kullanılan kısmı dışında üretilen bölümünün devletimiz tarafından satın alınmasını talep ediyoruz. Çiftçilerimize uygun faizle kredi temin edilmesini, özel bankalara olan borçlarının faiz indirimleri talep edilerek kapattırılmasını bu hali ile ülkemizin geleceği olan çiftçilerimizin faaliyetlerinin ve tarım arazilerimizin güvence altına alınmasını istiyoruz."

Tolga TEKİN