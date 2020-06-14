Her keseye göre düğün paketi

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının hafiflemesiyle birlikte ülkemizde normalleşme süreci başlarken, Mart ayının sonunda kapatılan düğün salonları 1 Temmuz itibariyle açılmaya başlanacak. Düğün salonlarının faaliyete geçmesiyle birlikte Yeni Asır olarak düğün, sünnet düğünü ve kına yapmaya hazırlananların ne kadar harcama yapacaklarını araştırdık. İşletmeci Murat Dokak, düğün salonu masraflarının düğünün içeriğine göre değiştiğini belirterek, "Hafta sonu ile hafta içi arası fiyat değişiyor. İzmir'de düğünlerin yüzde 80'i yemeksiz yapılıyor. Yemeksiz düğünler için salonlar 10 bin lira ile 12 bin lira arasında fiyat istiyor. Yemekli düğünlerde ise menüye göre kişi başı 80 lira ila 150 lira talep ediliyor. Düğün fiyatı içeriğine göre 40 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ancak hafta içinde fiyatlar yüzde 30 oranında düşer " ifadelerini kullandı.

GELİNLİĞE 2 BİN 500 İLE 6 BİN LİRA

Moda Tekstil Konfeksiyoncular (MTK) Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım, en ucuz gelinliğin fiyatının 2 bin 500 liradan başladığını ortalama olarak 6 bin ila 7 bin arasında değiştiğini belirterek, "Damatlık fiyatları ise bin 500 lira ile 2 bin 500 lira, abiyeler ise 300 lira ile 2 bin lira arasında" dedi.







KINA GECESİNİN VAZGEÇİLMEZ GİYSİSİ KAFTAN

Düğünlerden önce gerçekleştirilen kına gecesinin vazgeçilmez kıyafeti kaftan. Gelinlik ve kaftan satışı yapan Levent Dündar, kaftan fiyatlarının bin 500 lira ile 7 bin lira arasında alıcı bulduğunu belirtti. Dündar, "Kına için hediyelik kına magnetleri, yelpazeler ve ojelerin tanesi 3-5 TL, kına duvağı da 60-70 TL civarında fiyatlarla satışa sunuluyor" diye konuştu.







GELİN SAÇI 750 LİRADAN BAŞLIYOR

Gelin saçı da harcama listesinde önemli yer tutuyor. İzmir'in ünlü kadın kuaförlerinden Harun Cici, "Gelin saçını herkes farklı fiyata yapabiliyor. Ama biz ortalama olarak 750 lira ile bin lira arasında değişen fiyatlara yapıyoruz. Eğer gelin akrabaları ile birlikte gelirse fiyat ortalama 3 bin liraya kadar çıkabiliyor" dedi.



GELİN ARABASI SÜSLEMESİ 150 TL

İzmir'in Eşrefpaşa semtinde çiçek dükkanı olan Hakan İşçi, gelin otomobillerinin süslemesinin yaklaşık 150 lira tuttuğunu belirterek, gelinlerin düğünde attıkları gelin eli buketinin ise 80 lira ile 200 lira arasında olduğunu söyledi.



ALYANS EN DÜŞÜK 2 BİN LİRA

Kemeraltı'nda kuyumculuk yapan Müin Algül, "Klasik tek taş fiyatları 750 liradan başlayıp bin 250 liraya kadar çıkıyor. Alyans fiyatları ise 2 bin lira ile 4 bin 500 lira arasında. Pırlanta tek taşları 2 bin 500 lira ile 6 bin lira arasında fiyatlarla satıyoruz" dedi.

ÇEREZİN KİLOSU 75 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Toptan çerez satışı yapan İrfan Onat, "İçinde Antep Fıstığı, badem, fındık gibi ürünler olmazsa kilosunu 25 liradan almak mümkün. Lüks tabir edilen çerezin kilosu da 75 liraya kadar yükseliyor" dedi.



ÇEREZİN KİLOSU 75 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Toptan çerez satışı yapan İrfan Onat, "İçinde Antep Fıstığı, badem, fındık gibi ürünler olmazsa kilosunu 25 liradan almak mümkün. Lüks tabir edilen çerezin kilosu da 75 liraya kadar yükseliyor" dedi.



Mert ALPDÜNDAR