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Haberler Ekonomi Tavan fiyat uygulaması otobüs bilet fiyatlarını düşürdü

uygulaması bilet fiyatlarını düşürdü

bileti fiyatlarının, yeni düzenlemeler sonrası yüzde 30’a varan oranlarda düştüğü bildirildi. Yeni düzenlemelere göre geçen hafta 220 TL’ye satılan İstanbul-Bodrum otobüs bileti ücreti 165 TL’ye düştü. Yapılan güncellemeler sonrası otobüs biletleri en yüksek, İstanbul-Antalya arası 165 TL, İstanbul-Ayvalık arası 120 TL, Ankara-Alanya arası 120 TL, İstanbul-Trabzon arası 190 TL, Ankara-Diyarbakır arası 190 TL’ye satılıyor.

Tavan fiyat uygulaması otobüs bilet fiyatlarını düşürdü

16.06.2020, 16:04

Otobüs bileti fiyatlarının, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeler sonrası yüzde 30'a varan oranlarda düştüğü bildirildi.

Online bilet satışı yapan bir firmadan yapılan açıklamaya göre, salgın döneminde uygulanan sosyal izolasyon kuralları gereği otobüslerde yan koltuklar boş bırakılıyor ve şehirler arası otobüslerde yüzde 50 kapasite ile yolculuk yapılabiliyordu. Bu durum bilet fiyatlarına yansımış, otobüs bileti fiyatlarında iki katını geçen artışlar görülmüştü.

Ancak otobüs yolculuklarıyla ilgili yapılan son düzenlemeler, bilet fiyatlarını yüzde 30'a varan oranlarda düşürdü.

"OTOBÜSLER BİRAZ DAHA FAZLA YOLCU ALABİLECEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, yapılan yeni düzenlemeye göre aile bireylerinin yan yana oturmasına izin verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın tavan fiyat güncellemesi ile otobüs bileti fiyatları düştü. Biletler artık 70 TL ile 375 TL arasında değişen rakamlarla satılıyor. Bu durumda en fazla yüzde 50 kapasite ile hareket edebilen otobüsler biraz daha fazla yolcu alabilecek. Bu da fiyatlara yansıyabiliyor. Yeni düzenlemede tavan fiyatlar, 101-115 km için 70 TL, 2 bin ve üzeri kilometreler için 375 TL arasında değişiyor. Yaptığımız fiyat araştırmasında daha önce 160 TL tavan fiyat sınırı konulan İstanbul-Ankara otobüs bileti fiyatı en fazla 120 TL oldu."

OTOBÜS YOLCULUKLARI İÇİN DE HES KODU ŞART

Öte yandan, otobüs yolculukları için de HES kodu alınması gerekiyor. 0-2 yaş bebekler için HES kodu zorunluluğu olmasa da tüm yaş grupları için bilet satın alırken HES kodu almak zorunlu. 65 yaş üzeri vatandaşlar için ayrıca Seyahat İzin Belgesi alma uygulaması da devam ediyor. Bilet alırken kullanılan HES kodunu yolculuk boyunca da yolcunun yanında bulundurması gerekiyor.

AA

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