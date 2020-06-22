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Çakırbeyli Köylü Pazarı yeniden hayat buldu

Çakırbeyli Köylü Pazarı yeniden hayat buldu
Giriş Tarihi: 22.6.2020

Aydın'ın Koçarlı ilçesi Çakırbeyli mahallesinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Çakırbeyli Pazarı, yeni çehresiyle yeniden kuruldu. Yeni düzeni ile hijyen standartlarına uygun, daha modern ve tek tip tezgah standardıyla görsel bir bütünlüğün sağlandığını belirten Koçarlı Belediye Başkanı AK Partili Nedim Kaplan, "Çakırbeyli pazaryeri, yaptığımız düzenleme ile modern bir görünüme kavuştu. İzmir'e atanan Valimiz Yavuz Selim Köşger'in desteği ile bu işi başardık. Tente ve masaların masrafları Aydın Valiliği tarafından karşılandı. Alt yapı çalışmasını da belediye olarak biz gerçekleştirdik" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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