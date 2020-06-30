General Makina, tüm dünyanın taşını kırıyor

Taş kırma ve eleme sektöründe öncü firmalardan General Makina, uzman kadrosu ve yüksek teknoloji donanımlı üretim merkeziyle tüm dünyaya kırma eleme ekipmanları üretiyor. 1979'da kurulan ve İzmir Torbalı'da faaliyet gösteren firma, ayrıca beton santralleri ve mekanik asfalt plenti konusunda da müşterilerinin isteklerine cevap veriyor.

7 KITAYA BAYRAK DİKTİK

Yönetim kurulunda Aydın Kavas ve Dilek Kavas gibi aile mesleğini icra eden isimleri bulunduran firma, Ankara OSTİM Sanayi Bölgesi'nde de teşhir alanıyla hizmet sunuyor. Kırma eleme ekipmanlarını dünyanın her yerine ihraç ettiklerini belirten General Makina İhracat Müdürü Halit Taşcan, "Türkiye'nin en eski firmalarından biriyiz. Bu bize tecrübenin yanı sıra hızlı çözüm, güvenilir tedarikçi ağı ve kaliteli referanslar sunmakta. Bu gücümüzü son 20 yılda yurtdışına taşımayı başardık. Şu anda Karayipler, Kazakistan, Fildişi Sahilleri, Arabistan, Malta, Etiyopya, Kolombiya, Filistin gibi birçok ülkede, tüm kıtalarda General Makina bayrağı dalgalanıyor" dedi. General Makina ana üretim bandı olan taş kırma, eleme ve yıkama ekipmanlarıyla birlikte, aynı sektörde ihtiyaç duyulan beton santralleri, mekanik plent tesisleri ve tozsuzlandırma araçlarını da üretiyor. Firma yılda yaklaşık 50 tesis üretimi gerçekleştiriyor.

BİR İLKİ BAŞARDIK

Sürekli yenilikleri takip ettiklerini ve uyguladıklarını söyleyen Taşcan, "General Makina olarak mobil kırma eleme tesisi üretimi konusunda Türkiye'de en iddialı firmayız. İlk defa Türkiye'de tek şasede yüksek kapasiteli iki kırıcılı sistemi oluşturduk. Bunun yanında GENERAL 950 modelimiz ile yine ilk defa 'scorpion' taşıma sistemini mobil şaselerimizde kullandık. Bunun gibi nice ilklere imza atarak, hem ülkemize hem de dünyaya artı değer oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.