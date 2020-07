Su ve tuzdan yapılan mucizevi dezenfektan

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının etkisiyle su ve sabun dışında temizliği sağlamak için mevcut dezenfektan çeşitlerine her gün bir yenisi eklenirken, su ve tuzun elektrolize edilip özel işlemden geçirilmesiyle oluşturulan alkolsüz yeni bir dezenfektan geliştirildi.



SON DERECE GÜÇLÜ BİR ÜRÜN

Muğla ve Balıkesir Ayvalık'taki fabrikalarda üretilen yüzde yüz yerli ve milli bir ürün olan Aquamirus markalı dezenfektan, birçok ülkeye ihraç ediliyor. Meyve, sebze, tavuk ve balık gibi her türlü yiyeceğin üzerine sıkılabilen ürün, bakterileri yok ettiği için meyvenin ömrünü uzatıyor. Klor yerine havuzlarda ve şebeke hatlarında da kullanılabilen dezenfektan ayrıca çöp, tuvalet ve buzdolabı kokusunu da yok ediyor. Alkolsüz yeni nesil dezenfektan hakkında Yeni Asır'a bilgi veren Aquamirus Ege Bölge Distribütörü Ataner Orkunoğlu, "Salgından dolayı çok sık dezenfektan kullanılıyor. Ancak alkollü dezenfektanlar cildi tahriş ediyor ve içeriğindeki ağır metallerden dolayı kansere yol açıyor. Ancak bu dezenfektan, alkolsüz olduğu için bu riski taşımıyor. Kullanıldığında çevrede hemen etkisini gösterir. İnsan ve çevre sağlığı için güvenli. Her alanda kullanılabilir. Sebzelerin ve meyvelerin dezenfektesinde, yüzeylerde kullanılabilir. Tüm ruhsat, belge ve üretim izinleri bulunan dezenfektan mantar, egzema, yara iyileştirme ve pansumanda da kullanılabiliyor" dedi.

YAN ETKİSİ BULUNMUYOR

Ürünün son derece güçlü etkili ve çevre dostu olduğunu belirten Orkunoğlu, "Hipokloröz asit, fizyolojik olarak vücutta üretilen, bakterilerin ve virüslerin öldürülmesinde kullanılan bir moleküldür. Hipokloröz asit, su ve sofra tuzunun özel düzeneklerle elektroliz yöntemiyle ayrıştırılmasıyla oluşan bir üründür. Bu ürün, kullanıldığı her alanda hemen etkisini gösterir. İnsan ve çevre sağlığı için güvenlidir" diye konuştu. BU dezenfektanın evde hayvan besleyenler için de çok koruyucu bir özellik taşıdığını belirten Orkunoğlu şunları söyledi: "Hayvanların evde yaptığı kokuyu, virüs ve bakterileri temizliyor. Her türlü yemeğin, meyve ve sebzenin üzerine sıkılıp rahatlıkla yenilebiliyor. Buzdolabının içine sıkabiliyor. Özellikle restoran ve mutfak tezgahlarında kullanılıyor. Yan etkisi hiç yok. Ayrıca hayvan çiftlikleri ve seralarda meyve sebze reyonlarında kullanılıyor. Ürünler bu dezenfektanla geç bayatlıyor. Buzdolabı ve tuvaletlerdeki ve çöplerdeki kokuyu yok ediyor. Havuz dezenfektanında ise uygulamanın ardından hiç beklenmeden hemen uya girilebiliyor. Göz yanması ve alerji yapmıyor. Kokusu yok."



SUYU TEMIZLIYOR

DEZENFEKTANIN aynı zamanda içme suyu şebekelerine de uygulandığını belirten Orkunoğlu, "Klor yerine bu ürün kullanılıyor. Fazlasıyla temizliyor. Su arıtma cihazlarında da kullanılıyor. Bazı camilere de dezenfektan işlemi yapıyoruz. Bu dezenfektanın içindeki etken maddesi vücudun kendi ürettiği Hidroklorikasit (HOCİ) maddesi olduğu için hem doğal hem de alkolden daha etkili. Diğerleri de mikropları yok ediyor ama onlarda ağır metal olduğu için yerde kalıyor. Bu da kansere yol açabiliyor. Bu ürünü ağız ve buruna bile sıkabilirsiniz. Yurtdışında bu ürünü sulandırıp gargara bile yapanlar var" ifadelerini kullandı.



NERELERDE KULLANILIYOR ?

YÜZME havuzlarında, içme sularında, hastanelerde, ortam ve yüzeylerde, seralarda, meyve ve sebzelerde, hayvan ve balık çiftliklerinde, endüstriyel alanlarda.

Tolga TEKİN