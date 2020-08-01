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Haberler Ekonomi Altının onsu tarihi zirvesinde

Altının onsu tarihi zirvesinde

Altının onsu tarihi zirvesinde
Giriş Tarihi: 1.8.2020
Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olduğu günde, uluslararası piyasalarda ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altının fiyatı da 444,5 lira ile rekor kırdı. Altının ons fiyatı 1.982,73 dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından 1.974,40 dolardan alıcı buldu. Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının eşi görülmemiş teşvikleriyle tarihi zirvelerinde seyreden altının onsu, dün rekorunu 1.982,73 dolara taşıdı. Teknik açıdan altının ons fiyatı için 2.000 doların önemli direnç konumunda bulunduğunu vurgulayan yatırım analistleri, 1,985 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.
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