Viven İnşaat, satış başarısını kutladı

EVAK İnşaat ve Emiroğlu Group ortaklığı ile kurulan Viven İnşaat'ın Bornova'da yapımını sürdürdüğü Viven Tower'ın satış başarısı nedeniyle gerçekleştirilen kutlama yemeğinde çözüm ortakları ve Viven İnşaat çalışanları bir araya geldi. İnciraltı'ndaki Sera Saklı Bahçe'de buluşan Viven İnşaat ailesi, İzmir'deki ilk projeleri olan ve toplam 241 daire bulunan Viven Tower projesinin yarısının satışını kısa süre içinde gerçekleştirmenin gururunu yaşadı. Viven İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah Yolçi, yıl sonuna kadar İzmir, Kuşadası ve Çeşme'de yeni konut projelerinin de lansmanını yapacaklarını söyledi. Viven İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Alim Emiroğlu da, Viven Tower'ın konumu ve her konutta bulunan geniş teraslar ile Ege Denizi'ne panaromik bir görüş sağladığını söyledi. Projenin sosyal donatıları ve imkanlarıyla çok beğenildiğini de dile getiren Emiroğlu, "155 metre yüksekliğe 42 bin metrekare inşaat alanına sahip Viven Tower, yüksek tavanlı ferah 241 adet 1+1 ve 2+1 konuttan oluşuyor" diye konuştu.

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