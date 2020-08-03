Koruyucu ürün satışları patladı

Korona virüs dünya genelinde 2 milyona yakın kişiye bulaşırken, virüse karşı koruyucu ürünlerden maske, eldiven, dezenfektan ve kolonya satışlarında büyük artışlar yaşandı. Özellikle korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından el dezenfektanlarında adeta bir satış patlaması oldu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle dezenfektan satışları yüzde 5.413 artış gösterdi. İnternetten dezenfektan, maske, kolonya, eldiven ve ıslak mendil satışları 6,5 kat arttı. Adet bazındaki yüzde 5.413'lük rekor artışla ilk sırada yer alan dezenfektan ürünlerini yüzde 3.224 artışla maske, yüzde 1.148'le kolonya, yüzde 512'yle ateş ölçer ve yüzde 286'yla eldiven çeşitleri takip etti. Araştırmada talebin arttığı ürünlerin birim fiyatlarında da değişim gözlendi. Ocak ayına kıyasla Mart ayında rekor fiyat artışı gösteren ürün yüzde 502 ile maske oldu. Maskeyi yüzde 139'luk fiyat artışıyla ateş ölçer, yüzde 64 ile eldiven ve yüzde 55 ile ıslak mendil takip etti.





ARACILAR UÇURDU

İzmir Eczacılar Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, salgının başladığı andan itibaren yaşadıkları süreci Yeni Asır'a değerlendirdi. Sayılkan, "Dezenfektanı 10 liraya alıp 12 liraya sattığınızda geri döndüğünüzde dezenfektan bulamadınız. Bulduğunuz dezenfektan da 35 lira olmuştu. Benzer olaylar eldiven ve maskede de yaşandı. Bu süreçte meslektaşlarımla vatandaşlar arasında maske fiyatları yüzünden tartışmalar çıktı. Çünkü 50 kuruşluk maskelerin bize gelişi 3-4 liraydı. Bunun sebebi de yurt dışına maske satışının artmasıydı. Çünkü bu işle uğraşmayan kişiler hatta hayatında maskenin ne olduğunu bilmeyenler bile bu işe girdi. Dolayısıyla maskenin maliyeti 50 kuruş bile olsa eczacıya geliş fiyatı 3-4 lirayı buluyordu. Eczacı bunun üzerine 50 kuruş bile koysa fahiş fiyatla satmış gibi oluyordu. Ticaret Bakanlığı ve zabıtalara sürekli eczacılar şikayet edildi. Bu arada bizim için zor geçen 25 günlük sürede maske satışının yasak olmasına rağmen insanların maske takmak zorunda kalması sorunu büyüttü. Neyse ki bu sorun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girip maskenin tavan fiyatını 1 lira yapmasıyla çözüldü. Şu anda tüm eczanelerde maske 1 liradan satılıyor. Eczaneler maskeyi 50-55 kuruştan alıp 1 liraya satıyor. Artık kimsenin bir şikayeti yok, eczacılar da bu uygulamadan memnun" dedi.

İTHAL ÇEŞİTLERE FİYAT DENETİMİ

Ateş ölçer ve eldiven gibi koruyucu ürünleri ithal edip satanların fiyatları gereksiz yere yükselttiğini ifade eden Sayılkan, "Burada iyi bir denetim yapılması gerekiyor. Çünkü bu ürünlerin yurtdışından gümrüklere geliş fiyatı ve yasal kar oranı belli. Bu konuda denetim gerekli. Vakalar ve vefatlar azalıyor diye bu işin peşini bırakmamak lazım. Koruyucu ürünleri birlikte mercek altına almalıyız. Yarın ikinci bir dalga olursa vatandaşlara yine yüksek fiyatlardan ateş ölçer, dezenfektan, eldiven ve maske satılmamalı. Bu süreçte insaflı olunmalı ve vatandaş korumaya alınmalı" diye konuştu.



ÜRÜN BULMAKTA ZORLANIYORUZ

ELDİVENDE de benzer sorunlar yaşadıklarını anlatan Sayılkan, "İçinde 100 tane bulunan lateks muayene eldivenlerin paketi 20-25 lirayken bize gelişi 42 lira oldu. Mavi renkli nitril eldiven fiyatı ise daha da yukarılara çıktı. Biz eczacılar bu eldiven işine girmedik bile. Çünkü bunu vatandaşa anlatma şansımız yoktu. Daha dün 20 liraya eldiven alan bir vatandaştan biz 58 lira istediğimiz zaman bunu izah edemezdik. Sonra gidip bizi fahiş fiyatla eldiven sattığımız için şikayet ederlerdi. Bunun sorumlusu eczacılar değildi" dedi. Sayılkan, şunları söyledi: "Maskede olduğu gibi eldiven, dezenfektan ve ateş ölçer olayında da piyasa normale dönecek. Biz eczacı olmamıza rağmen ateş ölçer bulamadık. Şu anda var ama rakamlar 11 Mart öncesine göre 2 buçuk katına çıktı. 8-10 liraya sattığımız dijital ateş ölçerler bile 20-25 lira oldu. Burada birileri fırsatçılık mı yapıyor yoksa yurt dışından temin edildiği için dövizle ilgili bir bağlantısı mı var bilmiyorum. İnsanlar hala eldiven istiyorlar. Ama ben o fiyatlara alıp satmam."

TOLGA TEKİN