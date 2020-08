Küçük dükkanda başladı dünyada 550 bayiye ulaştı

Degrape Perde'nin sahibi Mehmet Gürel, Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde geniş bir müşteri ağına hitap ettiklerini belirterek, "Yurtdışı bayilerimizin arasına yenileri katıldı. Kaliteli müşteri portföyümüze 3 sene içerisinde 250 bayi daha ekledik" dedi. Gürel, şirketin 1998'de 42 metrekarelik dükkandaki kuruluşunu, şu an geldiği noktayı ve salgın dönemini nasıl atlattığını anlattı. Firmalarının perde üretimi, toptan ve perakende satışı konusunda Ege'de tek olduğunu kaydeden Gürel, "Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde geniş bir müşteri ağına hitap ediyoruz" diye konuştu. Yeni bayilerle daha da büyüdüklerini, ancak pandemi döneminde çok ciddi yara aldıklarını dile getiren Gürel, "Kenarda mutlaka yedek birikiminizin olması gerektiğini, damardaki kanı kurutmamak gerektiğini ve her şeyin sürekli dümdüz gitmeyeceğini öğrendim" diye konuştu.



İMALATA EL ATTIK

1998'DE ilk olarak Bostanlı'da 42 metrekarelik bir mağazada kurulduklarını daha sonra da Karşıyaka Nergis'te 65 metrekarelik atölyeyi açarak imalata el attıklarını söyleyen Degrape Perde'nin sahibi Mehmet Gürel, böylece ürettiklerini Bostanlı'daki mağazalarında satmaya başladıklarını belirtti. Perde, döşemelik kumaş, yastık ve duvar kağıdı satan firma, sonrasında 2001'de Alsancak'taki satış mağazasını, 2012'de de Altındağ MTK Sitesi'nde hem imalat hem de toptan ve perakende satış yapabildiği bin 500 metrekarelik işyerini faaliyete geçirdi. Yıllar içerisinde işler büyüyünce bu kez de 2016'da yine MTK'da 2 bin 400 metrekarelik bir depolama alanı şirket bünyesine dahil edildi. Gürel, "3 yıl önce 300 bayilik müşteri ağımız şu anda 550 oldu. Yurtdışı bayilerimizin arasına Çin, Rusya, Amerika, Kazakistan, Türkmenistan, Ermenistan, Moldova ve Hollanda da katıldı" dedi.



HEP DÜMDÜZ GİTMEZ

Pandemi döneminde yaklaşık 1.5 ay Çeşme'deki yazlığında kaldığını ve bu süreçte evde temizlik yapma, yemek pişirme, çamaşır ve bulaşık yıkama konularında uzmanlaştığını anlatan deneyimli iş insanı Gürel, "Ev hanımlarının ne kadar zor işlerin üstesinden geldiğini gördüm. Ticari olarak da her gün güneş açmayıp her gün yağmur yağmadığını gördüm. Kenarda mutlaka yedek birikiminizin olması gerektiğini, damardaki kanı kurutmamak gerektiğini ve her şeyin sürekli dümdüz gitmeyeceğini öğrendim. İnsan neydim dememeli ne olacağım demeli cümlesinin önemini anladım" dedi. KIZI Selin Gürel'in geçen yıl Yaşar Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra şirkette çalışmaya başladığını dile getiren Gürel, "1 yıldır hem bana destek olmaya çalışıyor hem de işi öğreniyor. Toptan satış işleri, tahsilat ve internet sitesinin alt yapısıyla o ilgileniyor. Ayrıca yeğenim Bahadır Tabak da 7 yıldır bizimle çalışıyor. Pazarlama ve şirketin iç koordinasyonunu o yürütüyor" dedi.







PERAKENDE VE TOPTANDA EGE'DE TEK FİRMA BİZİZ

EGE Bölgesi'nde hem üretim yapan hem de toptan ve perakende işini bir arada yürüten başka firma olmadığını vurgulayan Gürel, "Kemeraltı'nda esnaf kültürüyle yetiştiğim için bu konularda müşteriyi serbest bırakmak gerektiğine inanıyorum" diye konuştu. Ürünlerinin hep doğal olduğunu, kumaşların üretimini de İspanya, İtalya ve Belçika'da yaptırdıklarını ifade eden Gürel, "Ayrıca Bursa'da sadece bize çalışan fabrikalar var. Binlerce iplik renklerinden oluşturduğumuz 200'ün üzerinde desenin yer aldığı bordür koleksiyonumuzu ve bize ait duvar kağıdımızı üretmeye başladık. Bordürler bütün dünyada ilgi gördü. Övünmek gibi olmasın ama şu anda hazırladığımız ürünlerin renkleri ve dokularıyla Türkiye'de bir moda yarattığımızı düşünüyorum. Ürünümüzü zamanında teslim ettiğimiz için başarıya ulaştık" ifadelerini kullandı.

22 SENEDİR ÖZ SERMAYEİLE YUKARIYA ÇIKTIK

COVİD19 salgını döneminde Çin pazarındaki müşterileri ülkemize çekerek durumu fırsata çevirmeyi amaçladıkları belirten Gürel, şunları söyledi: "10 Nisanda üretim yerimizi kapattık. Haziranın 3'ünde yeniden açtık ve o günden beri de yavaş yavaş hareketleniyoruz. 22 senedir işletmemiz öz sermaye ile hep yukarı yönde ilerledi. Fakat pandemi sürecinde öz sermaye bitince şahsi servetimizden katkıda bulunduk. Ticari olarak işletmenin ağır giderlerini toparlamak bizi bir hayli zorladı."

