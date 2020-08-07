La Bonita Suite satışları başladı

1995'DEN beri İzmir'de çalışmalarını yürüten Erişen İnşaat, Çiğli'de gerçekleştirdiği rezidans konseptli toplu konut projesi La Bonita Recidence'den sonra şimdi de La Bonita Suite için kolları sıvadı. 2

4 AY FAİZSİZ TAKSİT

BİR önceki projenin hemen yanı başında olan yeni inşaatın yapımına başladıklarını söyleyen Erişen İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi mimar Caner Yılmaz, "Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı taktirde 15 ayda, gecikme olursa en geç 24 ay içerisinde bitirmeyi amaçlıyoruz. Orada 1+1 ve 2+1 şeklinde 172 daire ve 10 tane de dükkan olacak" dedi.



İNSANLARIN artık yaşam alanlarının yanında sosyal alanların da olmasını istediğini kaydeden Caner Yılmaz, şunları söyledi: "Pandemi sürecinde bunun önemi daha da arttı. Yeni projede konutların dışında kalan yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda basketbol sahası, tenis kortu, çocuk oyun alanı ve koşu parkuru kurmayı planlıyoruz. Bin metrekarelik kısma da market, kafe, restoran yapacağız. Her iki projemizde oturan müşterilerimiz faydalanabilecek." 280 bin ile 320 bin TL arasında değişen ücretleri, bankaya ihtiyaç duymadan 24 aya kadar faizsiz olarak kredilendirebildiklerini ifade eden Yılmaz, "Bu kez de yatırımlık bir çalışmayı hayata geçiriyoruz" dedi.



AİLELER İÇİN PROJE ÜRETTİK

CANER Yılmaz, yaptıkları projelerde oturacakları seçerken aile olmasına özen gösterdiklerini vurgulayarak, "Güvenilir mi, evi ne amaçla alıyor ya da kiralıyor araştırıyoruz. Yerin huzurunu bozmayacak kişileri seçiyoruz" dedi.

ERCAN AKGÜN