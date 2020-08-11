Muğla ve Antalya’ya ilk Rus turistler geldi

Türkiye ile Rusya arasında, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla 178 Rus turist, dün Muğla'ya geldi. Dün Antalya, Dalaman ve Bodrum'a ilk Rus turist kafilesi taşıyan uçaklar indi. Dalaman Havalimanına gelen Rus avukat Rustam Baigildeev (35), Türkiye'ye uçuşların başlamasından çok memnun olduklarını söyledi. Öte yandan Rusya'dan turizmin başkenti Antalya'ya ilk uçakla dün 519 yolcu iniş yaptı. Antalya, Dalaman ve Bodrum'a gelen turistler sevinçlerini dile getirdi. FraportTAV Antalya Havalimanı'nda açıklama yapan Noil Khasbulin (29), "Koronavirüsten dolayı çok bunaldık. Artık dinlenmek istiyoruz. Bu anı çok bekliyorduk" dedi.

ADEM ÜLKER