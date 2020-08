“Küçük menderes ovası çöl oluyor”

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, Küçük Menderes ovasında su sorununun her geçen gün büyüdüğünü belirterek, "Dünyanın en verimli ovası çöl oluyor. Su sorununu çözmezsek yakın gelecekte Küçük Menderes'te üretim de hayvancılıkta bitecek" dedi. Bölge çiftçisinin su sorunu nedeniyle tarım ve hayvancılıkta üretimi sürdürmekte zorlandığını ifade eden Başkan Eskiyörük, "Küçük Menderes'te maalesef hayat bitiyor. Gelenler çiftlikler kurdu ve bütün ova mısır tarlasına dönüştü. Yer altı sularını vahşi sulama ile hoyratça kullanmaya başladık. Her geçen yıl yeraltı suları azaldı. Ovanın büyük bölümünde artık sulu tarım yapılamaz hale geldik" ifadelerini kullandı. 90'lı yılların başında hissedilen su sorununun son yıllarda iyice büyüdüğüne dikkat çeken Eskiyörük, "Ben de çiftçiyim. 200 metrelere kadar indik. Çiftçiler tarlaların her köşesine sondaj yaptırmasına rağmen maalesef su bulamaz hale geldi. Artık ovadaki artezyenlerin çoğu akmıyor. Besici tankerlerle su taşıyor. Üretim olmazsa, süt, et olmaz, sanayi olmaz. Ekonomisi tarıma dayalı olan bölgede herkes fakirleşir" dedi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Eskiyörük çözüm önerilerini şöyle sıraladı: "Yağmur sularının bir damlasını dahi denize göndermeyecek tedbirler alınmalı. İlave göletler yaparak, yer altı sularını besleyecek sistemler oluşturulmalı. K. Menderes ıslah edilmeli. Büyük sanayi işletmelerinin atık suları arıtılarak tarımsal sulamada kullanılmalı. Vahşi sulamadan vazgeçilmeli. Bakanlığımız, alt yapı yatırımlarına öncelik vermeli."

NADİR UYSAL