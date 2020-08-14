Bakan Varank'tan sanayi üretimi verisi açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bakan Varank, sanayi üretimi verilerini yorumladı.

"Haziran'da sanayi üretimi hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş gösterdi" diyen Bakan Varank, "Her iki verinin de pozitif olması, reel sektörün gidişatını göstermesi açısından oldukça sevindirici." açıklamasını yaptı.



"TÜM KALEMLERDE YÜKSELİŞ VAR"



Varank, "Aylık artış yüzde 17.6 olarak gerçekleşti, Mayıs ayındaki güçlü seviyeyi, Haziran'da da tekrarladı. Aylık bazda, endeksin tüm kalemlerinde yükseliş var." bilgisini paylaştı.



"DÜNYADA İLK BEŞ ÜLKEDEN BİRİ OLDUK"



"Sermaye ve ara malı kalemlerindeki çift haneye varan artışlar, yatırım talebi açısından da çok güçlü bir sinyal veriyor" diyen Bakan Varank, "Gösterdiğimiz bu aylık performansla, dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk." ifadelerini kullandı.

Sanayi üretimi verileri açıklandı: Haziran ayında yüzde 17,6 arttı