Sdakika haberleri... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıklamasında "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, türkiye cumhuriyet merkez bankası (tcmb) bünyesinde faaliyette bulunan bankalararası para piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (bal), 19 ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür" ifadelerini kullandı.
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Merkez Bankası'ndan borç limitleriyle ilgili yeni karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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