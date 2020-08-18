Haberler Ekonomi Merkez Bankası'ndan borç limitleriyle ilgili yeni karar

Merkez Bankası'ndan borç limitleriyle ilgili yeni karar

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür" ifadeleri yer aldı.

18.08.2020, 10:09 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020,10:22