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Haberler Ekonomi Merkez Bankası'ndan borç limitleriyle ilgili yeni karar

Merkez Bankası'ndan limitleriyle ilgili yeni karar

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, " () bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür" ifadeleri yer aldı.

Merkez Bankası'ndan borç limitleriyle ilgili yeni karar

18.08.2020, 10:09 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020,10:22

Sdakika haberleri... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıklamasında "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, türkiye cumhuriyet merkez bankası (tcmb) bünyesinde faaliyette bulunan bankalararası para piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (bal), 19 ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür" ifadelerini kullandı.

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