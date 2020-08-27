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Teşviklerle 33 bin kişiye iş imkanı

Teşviklerle 33 bin kişiye iş imkanı
Giriş Tarihi: 27.8.2020

HÜKÜMETIN aldığı önlemler ve sağladığı desteklerin etkisi yatırım teşvik belgelerine 'rekor' olarak yansıdı. Temmuz ayında düzenlenen bin 200 teşvik belgesi ile yeni bir zirveye ulaşıldı. Yatırım iştahının temmuzda artmaya devam ettiğinin altını çizen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bölgesel teşvik uygulamasında yaptığımız yeni düzenlemeyle ilçelere yatırımı daha fazla teşvik edeceğiz" dedi. Yatırım iştahının temmuzda artmaya devam ettiğini vurgulayan Varank, "Düzenlediğimiz 1200 teşvik belgesiyle yeni bir zirveye ulaştık. 7 aylık dönemin yatırım talebi geçen senenin yüzde 28 üzerinde. Bölgesel teşvik uygulamasında yaptığımız yeni düzenlemeyle ilçelere yatırımı daha fazla teşvik edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Varank'ın mesajında paylaştığı grafikte de temmuz ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin şu bilgilere yer verildi: "Temmuz ayında düzenlediğimiz 1200 teşvik belgesiyle teşvik tarihimizdeki aylık belge rekorunu kırdık. Bu belgeler sayesinde 22,5 milyar lira sabit yatırım yapılması ve 33 bin 174 kişilik istihdam sağlanması bekleniyor."

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