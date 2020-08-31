Didim turizmine 5 yıldızlı otel dopingi

Didim'de yaptığı konut projeleriyle adından söz ettiren Orak, turizm cenneti ilçenin gözde sahillerinden Altınkum'a 500 metre mesafede, 8'i süit toplam 193 yatak kapasiteli 5 yıldızlı hoteli ilçeye kazandırdı. Kendine ait plajı, havuzu olan; disko, oyun salonu ve aktivite alanlarıyla tatilcilerin aradığı tüm özellikleri barındıran Maril Resort Hotel, törenle kapılarını turizme açtı.

200 KİŞİYE İSTİHDAM

AÇILIŞA Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Didim Kaymakamı Halil Avşar, BJK Yönetim Kurulu üyesi ve Vodafone Park ile Dernekler sorumlusu Hakan Daltaban katıldı. Maril Resort Hotel Başkanı Ahmet Orak, ülke turizmine 5 yıldızlı yeni bir konaklama merkezi kazandırdıklarını söyledi. Hotelde 200 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Orak, "Hotelimiz konumuyla misafirlerine konforlu bir tatil imkanı sunacak. Turizm ve inşaat anlamında yatırımlarımıza devam ederek ilçemizin ekonomisine katkıyı sürdüreceğiz" dedi.

İHSAN KARATAŞ