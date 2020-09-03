Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu yıl ailemize yeni katılan 10 bin 816 ihracatçımız, 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise altın hariç yüzde 90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10 bin 816 ihracatçımız, 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum" dedi.
Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise altın hariç %90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10.816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 3, 2020
Gönülden kutluyorum👏 pic.twitter.com/lGavoQbjj5
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan “ihracat” paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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