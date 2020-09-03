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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan “ihracat” paylaşımı

’tan “” paylaşımı

rakamları ile ilgili olarak bir paylaşım yaptı. Bakan Albayrak, “Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise altın hariç %90 oldu.” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan “ihracat” paylaşımı

DHA

03.09.2020, 14:11 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020,14:23

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu yıl ailemize yeni katılan 10 bin 816 ihracatçımız, 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise altın hariç yüzde 90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10 bin 816 ihracatçımız, 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum" dedi.

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