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Balık fiyatları daha da düşmeli

Balık fiyatları daha da düşmeli
Giriş Tarihi: 10.9.2020

AV yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından İzmirliler, sardalya, hamsi, levrek ve çipura gibi balıkları tercih ederken, fiyatlardaki düşüşün beklentilerin altında olduğunu söyledi. Hamsi ve sardalyanın kilosu 20 liradan 15 liraya, levrek ve çipura 40 liradan 30 liraya, barbun ve tekirin kilosu da 35 liradan 30 liraya düştü. Balıkçılar balığın bol olmasına rağmen talebin az olduğunu söyledi. Havra Sokağı'nda balıkçılık yapan Hasan Kalkan, havalar serinleyince işlerin artacağını belirtirken, vatandaşlar fiyatların daha da aşağı çekilmesini beklediklerini ifade etti.

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