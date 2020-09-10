Gelinlik damatlık sektörü vergi, kira desteği bekliyor

Tüm dünyayı etkisi altına alarak global bir krize yol açan korona virüs salgını gelinlik, abiye ve damatlık sektörünü de zor durumda bıraktı. Pandemi kapsamında İçişleri Bakanlığının ilk aylarda almış olduğu düğün ve nikah etkinliklerinin yasaklanması kararının ardından sektördeki firmalar ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı.

DEVLET DESTEĞİYLE

Alınan kararların arkasında olduklarını belirten Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi (MTK) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım, sorunları aşmak için en azından kredi ve diğer ödemelerin devlet desteği ile ötelenmesinin önem taşıdığını söyledi. Yaklaşan stopaj, vergi, kira ve çek ödemelerinin zamanında yapılabilmesi için devlet desteği beklediklerinin altını çizen Salkım, sektörün bu süreçte elinden tutulması gerektiğine dikkat çekti. Salgın sürecinde hiçbir işletmenin kapanmadığını ve üretimin arttığını belirten MTK Başkanı Salkım, son gelişmeleri değerlendirdi.

SIKINTI OLMAMALI

Düğün ve nikah etkinliklerine izin verilmesinin ardından üretime geçen işletmelerin kredi ve kira ödemelerini yasaklama kararıyla yapamayacak hale gelebileceğini ifade eden Salkım, "Bu durum sıkıntıya neden olacak. Kredi Garanti Fonu (KGF) kredisi olan işletmeler var. Özellikle pandemi sürecinde kredi çeken işletmeler şimdi getirilen yasaklama ile ödemelerinde sorunlar yaşayacaklar. En azından bu konuda devletin desteğini bekliyoruz. Bununla birlikte stopaj ve vergilerin devlet tarafından destelenmesini bekliyoruz" dedi.



TALEBİMİZİ İZTO BAŞKANI ÖZGENER'LE PAYLAŞTIK

SEKTÖRDEKİ firmaların kredi ve kira ödemelerinde yaşadıkları sorunları İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile paylaştıklarını belirten MTK Başkanı Salkım, "Yaşanan sıkıntıların zaman kaybedilmeden çözüme kavuşması ve sürecin kriz ortaya çıkmadan atlatılması gerekiyor" dedi. Devletin aldığı tüm kararların arkasında olduklarının altını çizen Salkım, "Yeni yasaklar ile gelinlik, abiye ve damatlık sektörünün dar boğazdan çıkamayacağı görülüyor. Bu ortamda kredi ve diğer ödemelerin en azından devlet desteği ile ötelenmesini bekliyoruz" diye konuştu.



ÇEK ÖDEMELERİNİN TARİHLERİ YAKLAŞTI

İLK yasakların kalkması ile üretime geçmek için alınan malzemelerin çek ödemelerinin yaklaştığını ancak yeni yasaklar ile ödemelerin yapılması noktasında sorunlar çıkabileceğinin altını çizen Salkım, şöyle devam etti: "Bazı işletmeler kiralarını ödeyemiyor. Yaklaşan çek ödemeleri şirketlerin lekelenmesine sebebiyet verebilir. Bu noktada tekstilin belkemiği olan gelinlik, abiye ve damatlık sektörüne devletin desteği çok büyük önem arz ediyor."

Tolga TEKİN