LPG’li araçlara AVM otoparkı izni

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'deki yaklaşık 5 milyon LPG'li araç sahibinin alışveriş merkezleri (AVM) otoparklarına girmesiyle ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarıyla yürütülen çalışma sonucunda Otopark Yönetmeliği'nde bir düzenleme yapılacağını, bunun da 10-15 gün sonra hayata geçirileceğini söyledi. Kurum, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirtilen şartlarda muayeneleri yapılan LPG'li araçların TSE'nin belirlediği şartlardaki otoparklara alınacağını belirterek, "AVM'ler, iş yerleri, gidecekler, otoparkları için TSE'den 'Otoparkım Türk Standartları Enstitüsüne göre LPG'li araçların girmesine uygundur' belgesi almak suretiyle LPG'li araçlarımız kontrollü bir şekilde otoparklara alınabilecekler" diye konuştu.

YÖNETMELİĞE UYGUN

Hem LPG'li araçların hem de otoparkların belli bir standartta olacağına işaret eden Kurum, "LPG'li araçlar, muayenelerini yapacaklar, muayeneleri yapılmış araçlar, TSE tarafından etüt edilmiş, bakılmış, mevzuata, standarda, yönetmeliğe uygun otoparklara girebilecekler. LPG'li araçlar için otopark şartlarını sağlayan AVM'leri ilan edeceğiz" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, depremzedeler için bu yılsonuna kadar 8 bini Elazığ'da, 2 bini Malatya'da olmak üzere 10 bin konutu vatandaşlara teslim edeceklerini söyledi.



FİYAT İNDİRİMİ OLACAK

Bakan Kurum şunları söyledi:



Elazığ ve Malatya'da yaklaşık 25 bin bağımsız bölümden oluşan proje gerçekleştirdik. İlk konutlarımızı Sürsürü'de bitirdik. Konutlarımızın teslimlerini gerçekleştireceğiz. Hem Elazığ'da hem de Malatya'da şu an yapılan konutların maliyeti 250 ila 350 bin lira arasında değişiyor. Ancak sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ile bir indirim söz konusu olacak.



Giresun'da yaşanan sel felaketinin hemen ardından belediyelerimize de yaklaşık 37 milyon lira acil ödenek sağladık. Yeni Dereli'nin inşasına inşallah en kısa zamanda başlayacağız.



6,7 MİLYON KONUT VAR

2012'den bugüne kadar 1 milyon 410 bin konutun dönüşümünü sağladık, bu ciddi bir rakam. Türkiye'de riskli gördüğümüz, dönüşmesi gereken 6,7 milyon konut var. Yaklaşık 1,5-2 milyonu İstanbul'da.



PARSEL BAZINDA İMAR DEĞİŞİKLİĞİ YOK

PARSEL bazında imar değişikliğini kaldırıyoruz. Diğer parsel 5 katlıyken diğer parsel daha yüksek olamayacak. Ada bazında plan değişikliği uygulanabilir. Yan parsel neyse sizinki de öyle olacak. Artık ada bazlı değişikliklerde olan değer artışları yalnızca kamuya kalacak.