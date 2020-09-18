Uçan araba ve su altı sistemleri TEKNOFEST’te final yapacak

SAVUNMA sanayisinin lider kuruluşlarından ASELSAN, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri ve Uçan Araba Tasarım yarışmalarına destek veriyor. TEKNOFEST 2020, 24-27 Eylül'de Gaziantep'te düzenlenecek.

TEKNOFEST

2020 kapsamında İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ASELSAN yürütücülüğünde 23-26 Eylül'de Gaziantep Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek. Yarışma kapsamında birinciliğe ulaşacak takım 30 bin lira, ikinci takım 20 bin lira, üçüncü takım 10 bin lira, ileri kategoride ise birinciliği elde edecek takım 40 bin lira, ikinci takım 30 bin lira, üçüncü takım 20 bin lira para ödülünün sahibi olacak. 3 MİLYON LİRA ÖDÜL

Baykar Savunma yürütücülüğünde düzenlenen Uçan Araba Tasarım Yarışması final süreci 24-27 Eylül 2020'de Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezinde tamamlanacak. İki gruptan oluşan yarışma kapsamında, takımlardan, hem karada hem havada emniyetli bir şekilde seyredebilecek bir uçan araba konseptini ortaya koymaları bekleniyor. Başvuruda bulunan 100 bin gençten yaklaşık 5 bini finalist olarak yarışacak. TEKNOFEST 2020'de yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 milyon liranın üzerinde ödül bekliyor.