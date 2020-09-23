‘Bu yılı tahminlerden iyi noktada tamamlayacağız’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini değerlendirdi. Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustosa göre tüketici güven endeksi yüzde 3,2 artarak 82 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

YÜZDE 3,2 YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. TÜİK, Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İşler Genel Müdürlüğünün tavsiyeleri doğrultusunda ve uluslararası karşılaştırılabilirliğin sağlanması amacıyla tüketici güven endeksini oluşturan dört alt endeksten ikisini güncelledi. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya göre yüzde 3,2 arttı. Ağustos ayında 79,4 olan endeks değeri eylülde 82'ye çıktı. Güncelleme öncesi duruma göre hesaplanan tüketici güven endeksi de aylık bazda yüzde 3,7 artışla 61,8 olarak hesaplandı. Hanenin maddi durumu endeksi söz konusu ayda yüzde 5,8 artarak 71,8 oldu. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise yüzde 1,7 artarak 79,1'a çıktı.



SON 3 YILIN EN İYİ EYLÜL DEĞERİ

MEVCUT ekonomik beklentileri aktaran, gelecek döneme ilişkin öngörülerin şekillenmesine yardımcı olan Tüketici Güven Endeksi, son 3 yılın en iyi eylül ayı değerine ulaşırken, uzmanlar bu durumun ekonomideki canlanmayı ortaya koyduğunu vurguluyor. Endeksteki yükseliş ekonomik gidişata ilişkin iyimser beklentileri destekledi. Endeks 82 ile son 3 yılın en yüksek eylül ayı değerini de almış oldu. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, endeksin beklentiyi ölçtüğünü, aylık ya da yıllık bazda yükseliş kaydetmesinin piyasaların geleceği açısından olumlu bir sinyal olduğunu söyledi. Şener, artışın ekonomiye ilişkin bakışın pozitife döndüğünün sinyali olduğunu vurguladı.