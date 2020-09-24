Çin ile ilk swap işlemi yapıldı

TÜRKİYE ve Çin Merkez Bankaları arasında geçtiğimiz yıl imzalanan ve dış ticaretin yerel para birimleri ile finansmanının teşvik edilmesini amaçlayan swap anlaşması kapsamında VakıfBank, ICBC Turkey ile birlikte ilk işlemini gerçekleştirdi. Söz konusu işlemle Çin ile dış ticaret yapan müşterilerine ödemelerini Çin Yuanı cinsinden yapma imkânı tanıyan VakıfBank, müşterilerine alternatif bir ödeme yöntemi sunmanın yanı sıra firmaların finansman maliyetlerini de azaltmalarına destek veriyor. Vakıf- Bank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Ekonomi yönetimimizin stratejik öncelikli konularından biri olan yerel para biriminden dış ticaretin finansmanı noktasında somut adımlar atıyoruz. VakıfBank olarak Çin ile dış ticaret yapan müşterilerimize ödemelerini Çin Yuanı cinsinden yapma imkânı sağlıyoruz" dedi. Üstünsalih, ICBC grubu ve ICBC Turkey ile işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.