Gelinlikçi esnafı kira desteği bekliyor

Mart ayının başından bu yana Türkiye'yi etkisi altına alan pandemi süreci tüm sektörleri olduğu gibi düğün sektörüne hizmet eden esnafı da vurdu. 3 ay kapalı kaldıkları süre boyunca kiralarını ödemeye devam ettiklerini söyleyen ve düğünlere getirilen kısıtlamalar nedeniyle toplamda sadece 45 gün iş yapabildiklerini söyleyen İzmir Kemeraltı'ndaki gelinlikçi esnafı, hükümetten destek istedi. Esnaf, Aralık ayında dükkan kiralarına zam yapılmamasına hatta mümkünse indirim yapılmasına dair bir karar almasını beklediklerini söyledi. Bu sezon iş yapamadıklarını söyleyen esnaf, "Hükümetimizden en kısa zamanda destek bekliyoruz" dedi.



NORMALDE YAPTIĞIMIZ İŞİN YÜZDE 50'SİNİ YAPTIK

OKTAR ÇAMÇI (BURÇİN MODA EVİ): Pandemi sürecinde düğün salonlarının kapatılması ve düğünlerin sadece nikahla sınırlandırılması nedeniyle bizi de dolaylı yoldan kapatmış oldular. Çünkü hiç iş yapamıyoruz. Belki belli bir süre tanınabilirdi ya da düğünlere katılacak kişi sayısında bir kısıtlama getirilebilirdi. Sadece gelinlik değil, abiye, bindallı, ayakkabı satanlar da mağdur oldu. Haziran- Temmuz-Ağustos'ta normalde yaptığımız işin yüzde 50'sini yaptık. Eylül başından beri siftah yapamıyoruz. Düğünler iptal olunca sipariş gelinliklerden vazgeçenler oldu. Evimizi veya arabamızı satarak bu kışı atlatmayı planlıyoruz.



Bu sürecin etkisini 4 YILDA ATABİLİRİZ

RAŞİT AY (BALIM ÇOCUK): Mart'tan sonra 3 ay dükkan açamadık. Kemeraltı bir düğün çarşısı. Fuarlar için hazırladığımız kıyafetler elimizde kaldı. Kışlık mal satalım desek; bizim yaş grubumuz 0-14 ve çocuklar evde olduğu için mal satamayız. Gidecek başka yerimiz yok. Burası bizim ekmek teknemiz. Eğer ayakta kalırsak pandemi sürecinin etkilerini atlatmamız 4 yılımızı alır. Cumhurbaşkanımızdan bu yıl dükkan kiralarına zam yapılmamasına ya da kiralarda indirim yapılmasına dair bir karar almasını bekliyoruz. Çünkü iş yapamıyoruz, kiramızı nasıl ödeyelim?



KİRALARIMIZI BİLE ÇOK ZOR ÖDÜYORUZ

EMRE YAŞAR (YAŞAR MODA): Kemeraltı'nda iki mağazamız var ancak düğünlerle ilgili alınan son kararlar nedeniyle sektör büyük sıkıntılar yaşıyor. Türkiye'de pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri de düğün sektörü ve bu yönde hizmet veren sektörler. Keşke düğün salonları kapatılmasaydı, bunun yerine bir dizi önlemlerle düğünler yapılabilirdi. Kiralarımızı bile çok ödeyebiliyoruz. Şu an hiçbirimiz önümüzü göremiyoruz.

100 bin liralık destek sağlanırsa iyi olur



TURGAY OĞUZHAN (PANDA ÇOCUK GİYİM):

K30 Ağustos'ta sokak düğünlerinin yasaklanmasıyla birlikte biz 45 günlük bir düğün sezonu geçirdik. Pandemi döneminde kapalı olduğumuz 3 ayın kirasını ödedik. Pandemi döneminde kira alınmamasını, 25 bin TL'lik kredi desteği yerine her ay için belli miktarda kredi desteği sağlanmasını bekliyoruz. 100 bin lira kredi sağlansaydı sezonu daha az hasarla atlatabilirdik.



KATILIMCI SAYISI AZALSIN YİNE YAPILSIN

MUZAFFER YAŞAR (ARDA MEN'S WEAR): Pandeminin patlak vermesi kimsenin suçu değil ancak pandemiye rağmen otobüslerde, plajlarda, minibüslerde, kafelerde insanlar dip dibe otururken düğünler iptal oldu. Düğün sektörüne 10 milyon insan hizmet veriyor ve dolayısıyla bu insanlar da ekmeklerinden oluyor. Devletten kira desteği bekliyoruz. Piyasa canlanana kadar ödemelerimizin alınmamasını bekliyoruz.

HACER ÖNOĞLU ÜLGER