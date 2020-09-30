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Haberler Ekonomi MHP Lideri Devlet Bahçeli'den AYM çıkışı!

Lideri 'den AYM çıkışı!

Lideri , ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır." dedi. Bahçeli, iç huzur ve istikrar ortamının kökleşmesi için 'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesinin temel gündem maddesi olması gerektiğini ifade etti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den AYM çıkışı!

30.09.2020, 15:59

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, çarpıcı bir çıkışa imza attı. Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin yapılandırılması gerektiğini belirtti. Bahçeli, "Yeni hükümet sistemi, parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bütün bağlarından, bütün engellerinden ayıklanmalı, arındırılmalıdır." dedi.

DEVLET BAHÇELİ: ANAYASA MAHKEMESİ YAPILANDIRILMALI

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Milli güvenliğimizin sağlam esaslara bağlanmasının yanında iç huzur ve istikrar ortamının kökleşmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi temel gündem olmalıdır.

Yeni hükümet sistemi, parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bütün bağlarından, bütün engellerinden ayıklanmalı, arındırılmalıdır.

Parlamenter sistemin oluşturduğu kurumların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne fonksiyonel açıdan müzahir noktaya taşınması zarurettir.

Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır.

Tartışmaların odağı olmaktan çıkarılmış bir Yüce Mahkeme, deyim yerindeyse bir Divan-ı Ali kurulması Türkiye'nin gücüne güç katacaktır.

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