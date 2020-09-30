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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den AYM çıkışı!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır." dedi. Bahçeli, iç huzur ve istikrar ortamının kökleşmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesinin temel gündem maddesi olması gerektiğini ifade etti.

30.09.2020, 15:59