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Haberler Ekonomi Hünnap hasadına başlandı

Hünnap hasadına başlandı

Hünnap hasadına başlandı
Giriş Tarihi: 3.10.2020

Demirci hünnabı olarak coğrafi işaret alan hünnap meyvesinin hasadına ilçede başlandı. Üreticilerin bu yıl 150 ton rekolte bekledikleri hünnap kilosu 6 liradan alıcı buluyor. Çin'de "ölümsüzlük meyvesi" olarak anılan ve şifalı olduğu belirtilen hünnabın ilçedeki ilk hasadına Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Tarım Orman ilçe müdürlüğü ekipleri ile tıbbi aromatik yetiştiricilik kursiyerleri katıldı. Toplanan ürünün bir kısmı yurt içine veriliyor kalan kısmı da Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Coğrafi işaret alan meyvenin artık daha rahat pazarlanacağı belirtildi.

NERMİN UÇTU

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