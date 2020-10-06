Güçlü finans tek haneli enflasyon için dev hamle

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı kapsamında güçlü bir finansal yapının inşası, tek haneli rakamlara inmiş enflasyon için güçlü adımlar atılacak. Yurt dışında sermaye piyasalarında geniş bir uygulama alanı bulan "trust" kurumu Türk sermaye piyasasına Teminat Yönetim Sözleşmesi olarak kazandırılacak. Reel sektör şirketlerinin borçlanma aracı ihracı yoluyla sermaye piyasalarından daha fazla yararlanması sağlanacak. Borsa işlemlerinde yerli ve milli finans teknolojileri yaygınlaştırılacak. Türk Eximbank bünyesinde müstakriz fon altyapısı kurulacak.

35 BİN GENCE EĞİTİM

2020-2023 dönemini kapsayan programda finansal sistemi güçlendirecek politika ve tedbirler sıralandı. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2022 yılına kadar, yatırım enstrümanlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi için farklı vadelerde ve yapılarda kira sertifikası ihraçları sürdürülecek, kira sertifikası piyasası geliştirilecek. 2021 yılına kadar katılım finans alanında uluslararası standartlara uyum sağlanacak ve katılım sigortacılığı yaygınlaştırılacak.

EXIMBANK GARANTİLİ

Borsa işlemlerinde yerli ve milli finans teknolojilerinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar gelecek yılın sonunda tamamlanacak. Milli teknoloji hamlesi kapsamında tüm illerde 100 Dene-yap Teknoloji Atölyesi kurulacak. Gelecek yıl gençlik merkezlerinde 35 bin gence algoritma, programlama, web ve mobil uygulama geliştirme, robotik ve elektronik eğitimleri verilecek. Türk Eximbank bünyesinde ihracatçıların kambiyo işlemlerini gerçekleştirmesi (kalkınma ve yatırım bankalarında müşteri adına açılan hesap) altyapısı kurulacak. İhracatçıların iş hacimlerini genişletmeleri için Eximbank'ın alacak sigortası, garanti destekleri 2023 yılı sonuna kadar kademeli olarak artırılacak. Ticari bir alacağın ödenmemesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek kayıpların tazmin edilmesine hizmet eden alacak sigortasının yaygınlaştırılması sağlanacak. İhracatçıların, döviz kazandıran faaliyetlerde ve imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin Hazine garantili kredi limitlerinden yararlanma oranı artırılacak.



ENFLASYONUN DİRENCİ KIRILACAK

PROGRAM dönemi sonunda enflasyonun yüzde 4.9'a indirilmesi hedeflenirken, kamunun yönlendirdiği fiyat, ücretlerde enflasyon yerine YEP enflasyon hedefine göre ayarlama yapılacak. Böylece enflasyon oranının düşmeye karşı direnç göstermesi, yapışkan hale gelmesi olarak nitelendirilen "enflasyon ataleti" sınırlandırılmış olacak.

Hazal ATEŞ