MÜSİAD ile İESOB'un işbirliği

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu'ya ziyarette bulundu. MÜSİAD ve İESOB yöneticilerinin de hazır bulundukları ziyarette konuşan Bilal Saygılı, köklü bir geçmişe sahip olan esnaf kuruluşlarının çalışmalarını MÜSİAD olarak yakından takip ettiklerini söyledi. Esnaf sanatkarların toplumsal hayattaki önemine eş değer olarak Esnaf Odaları'nın da önemli işlevler üstlendiklerini kaydeden Saygılı, "Ben de İzmir'e gelince Basmane'de rulmancılık yaparak ticaret hayatına atıldım. Esnaf sanatkarlar ticari hayatın ilk çıkış noktaları, dayanaklarıdır. İESOB'nin çalışmalarını da bu çerçevede yakından ve takdirle izliyoruz" diye konuştu.

BİZLERİN VEBALİDİR

ESNAF sanatkarlığın zor bir iş olduğuna dikkat çeken İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ise, "Dualı ocaklar olan esnaf sanatkarların sorunlarını çözmek bizlerin vebalidir. Amacımız kardeşlik, beraberlik ve sevgi içinde esnaf kesiminin sorunlarını çözmek, zor günlerinde onların yanında olmaktır. Birlik olarak da toplumu oluşturan her kesimle ve kuruluşla işbirliği ve dayanışma içinde çalışmaya, yaşadığımız kente, ülkeye, İzmirlilere yararlı olmaya önem veriyoruz" dedi.



TABLO HEDİYE ETTİLER

ZİYARETİN sonunda MÜSİAD Başkanı Bilal Saygılı, Mutlu'ya el yapımı çini bir tablo sundu. Birlik Başkanı Zekeriya Mutlu da günün anısına, Saygılı'ya farklı meslek kollarının işlendiği bir Ahilik Tablosu takdim etti.