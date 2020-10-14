Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "YEP hedeflerimiz kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz. Ekim ayında 13 günde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,1'e çıkarken altın hariç bu rakam yüzde 101,8. Güçlü bir ekonomi için bu oranları daha da yukarı taşıyacağız" dedi.
YEP hedeflerimiz kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 14, 2020
Ekim ayında 13 günde ihracatın ithalatı karşılama oranı %92,1'e çıkarken altın hariç bu rakam %101,8.
Güçlü bir ekonomi için bu oranları daha da yukarı taşıyacağız. pic.twitter.com/HuQMciPUde
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni bir döneme giriyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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