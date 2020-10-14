  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni bir döneme giriyoruz

Hazine ve Albayrak: Yeni bir döneme giriyoruz

Son dakika haberine göre, Hazine ve Albayrak, Yeni Ekonomi Programı () hedefleri kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni döneme girildiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni bir döneme giriyoruz

14.10.2020, 12:52 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020,13:07

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "YEP hedeflerimiz kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz. Ekim ayında 13 günde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,1'e çıkarken altın hariç bu rakam yüzde 101,8. Güçlü bir ekonomi için bu oranları daha da yukarı taşıyacağız" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni bir döneme giriyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA