Yeni Ekonomi Programı'ndaki paketler müjdelerle dolu

1.TURİZME 10 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), salgının etkilerinin azaltılmasını desteklemek amacıyla Turizm Destek Paketi uygulamasına başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "bacasız sanayi" olarak nitelendirilen turizm sektörünün yanında olduklarını söyledi. Bakan Albayrak, "Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar liralık destek paketini devreye alıyoruz" ifadesini kullandı. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun" değerlendirmesinde bulundu.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, turizm sektöründeki işletmeler yanında bu işletmelerin tedarikçilerinin maaş ve kira ödemeleri ile sözleşme veya faturaya bağlı sabit giderlerinin, nakit ihtiyaçlarının ve kurumsal kredi kartı harcamalarının karşılanması için paket devreye alınacak. Krediler, 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacak. Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14.5, değişken faizli krediler için TLREF + 200 baz puan olacak. Yararlanıcı başına kefalet üst limiti 32 milyon TL ve kredi üst limiti 40 milyon TL olacak. Kredi ve kefalet limitleri ciro aralıklarına göre olacak

2. ÜÇ AY İÇİNDE İŞE DÖNENİN EMEKLİLİK PRİMİ DEVLETTEN

Yeni İstihdam Paketi kapsamında yaşama geçirilecek Hızlı İşe Dönüş Desteği düzenlemesi ile işsizlik ödeneği alıp da 3 ay içinde işe dönenlerin emeklilik primini devlet karşılayacak. Ekim ayında işsizlik ödeneğinden 308 bin kişi yararlanırken, yasanın çıktığı tarihten itibaren ödenek alan herkesi kapsayacak. Destek pandemi dönemiyle sınırlı tutulmayacak, kalıcı olacak. Böylece işsizlik ödeneği alanların vakit kaybetmeden iş araması teşvik edilmiş olacak. Düzenlemeyle işsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin işsiz kaldıkları sürenin azaltılması ve işgücüne daha çabuk dönmeleri teşvik edilecek. Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Ekim ayı itibariyle Mart ayından bu yana yaklaşık 846 bin kişinin hesabına 3.9 milyar lira işsizlik ödeneği yatırıldı. AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte hazırlanan Yeni İstihdam Paketi'nin en kısa sürde yaşama geçirileceğini duyurdu.



HEDEF İSTİHDAMIN DEVAMLILIĞI

PAKET, Kovid-19 salgını sonrası ekonomik toparlanmayı destekleyici, gençlerin deneyim kazanarak iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırıcı, kısmi süreli çalışmayı teşvik edici ve iş gücü piyasasına ilişkin yapısal düzenlemeleri de içeriyor. Bakan Selçuk, 'Esnek Çalışma' ve 'Hızlı İşe Dönüş Desteği'nin de yer aldığı bu paketle istihdamın devamlılığını sağlayacak, hatta artıracak uygulamaları hayata geçirmeyi sürdüreceklerini belirtti. Bakan Selçuk, işsizlik ödeneği alanların 6 aydan sonra iş aramaktan vazgeçerek, kronik işsize dönüştüğüne dikkat çekerek, "Bu düzenlemeyle ödenek alırken 3 ay içinde istihdama katılanların primlerini işsiz kaldıkları süre kadar devlet olarak karşılayacağız. İşsiz kaldıkları süre azalacak, iş gücüne daha çabuk dönmeleri teşvik edilecek" dedi.



GENÇLERE VE İLERİ YAŞTAKİLERE KOLAYLIK

YENİ İstihdam Paketi kapsamında gençlerin ve ileri yaştakilerin istihdamını kolaylaştıracak, kısa süreli ve esnek çalışma modellerini teşvik eden politikalar yürütülecek. Paketle belirli süreli sözleşme en fazla 2 yıl olacak, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişilerin istihdamı kolaylaşacak. Bakan Selçuk, Türkiye'de esnek çalışma modellerinin Avrupa'ya göre çok düşük seviyede olduğunu, istihdamı artıracak modelleri hayata geçirmek istediklerini ifade etti. Selçuk, yarı zamanlı ve esnek çalışma düzenlemesiyle 25 yaş altı ve 50 yaş üstündeki kişilerin istihdama katılımını hedeflediklerini anlattı. Belirli süreli iş sözleşmesinin en fazla 2 yıl olmak üzere imzalanabileceğini belirten Selçuk, "2 yıl dolduğunda işverenler bu sözleşmeyi aynı işçiyle tekrarlayamayacak" diye konuştu.

3.YURTDIŞINDAN GETİRİLECEK ALTIN VE DÖVİZDEN VERGİ ALINMAYACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 43 maddeden oluşan ekonomi paketine ilişkin bilgi verdi. Buna göre varlık barışı kapsamında miktarı ne olursa olsun yurtdışından getirilecek altın ve dövizden vergi alınmayacak.

BORÇLARA YAPILANDIRMA

Vergi ve SGK borçları yeniden yapılandırılacak. Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, ekonomik sermaye piyasa araçlarını Türkiye'ye getirilmesinin önünü açtıklarını belirten Muş, "Burada herhangi vergi talep etmeyeceğiz. Aynı şekilde yurtiçinde de döviz, altın, menkul kıymetleri bulunanların resmi defterlere kaydedilmesinde herhangi bir vergi aranmayacak. Süresini 30 Haziran 2021 olarak belirledik" dedi. Vergide yeniden yapılandırma olacak mı? sorusuna Muş, "Vergi ve SGK prim borçlarını yapılandırılması ile ilgili şu anda teknik bir çalışma var. Tamamladığımız takdirde bu kanun teklifimizin görüşmelerinin komisyon aşamasında teklife ekleyeceğiz" dedi. Muş, çerçeveye ilişkin soruya Muş, "Geçmişte yaptıklarımız var. Onlara benzer olacak" diye konuştu.

HAZAL ATEŞ/ EDA IŞIK

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