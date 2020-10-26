THY'den yeni kampanya! O uçuşlarda geçerli olacak...

Türk Hava Yolları (THY) yurtiçi uçuşlarında başlattığı yeni kampanya ile 99.99 TL'ye uçuş imkanı sunuyor. THY'nin İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurtiçi tek yön ekonomi sınıfı uçuşlarda geçerli olan kampanya KKTC ve Hopa'ya yapılacak uçuşları kapsamayacak.

THY'nin internet sitesinden kampanya ile ilgili olarak yapılan açıklamada "Memleket özleminizi giderirken sevdiklerinize sağlık ve güvenle kavuşun diye şimdi Türkiye'nin her yerine uçuşlar 99.99 TRY! 26 ve 27 Ekim'de biletinizi alın, Güvenli Seyahat Standartlarımız ve geliştirilmiş özel hijyen önlemleriyle Türk Hava Yolları'nın her zamanki misafirperverliği eşliğinde seyahatinizi gerçekleştirin!" denildi.

THY, kasım ayı uçuş planını açıkladı

THY günlük sefer sayısında Avrupa'da 2. sıraya yükseldi