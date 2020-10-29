Merkez’in orta vadede enflasyon hedefi yüzde 5

Bu çerçevede enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 12.1 olarak gerçekleşeceğini, 2021 yıl sonunda yüzde 9.4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini ifade eden Uysal, şunları kaydetti:

SALGININ ETKİSİ SÜRÜYOR

"Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla orta noktası yüzde 12.1 olmak üzere, 2020 yılı sonunda yüzde 11.1 ile yüzde 13.1 aralığında, 2021 yılı sonunda ise orta noktası yüzde 9.4 olmak üzere yüzde 7.1 ile yüzde 11.7 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Temmuz enflasyon raporunda enflasyon üzerinde etkili olan salgına bağlı arz yönlü unsurların normalleşme sürecinde kademeli olarak ortadan kalkacağını ve yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceğini öngörmüştük" dedi. Ancak normalleşmenin kademeli gerçekleşmesiyle salgına bağlı arz yönlü enflasyonist etkilerin yılın ikinci yarısında da sürdüğünü söyleyen Uysal, "Bazı sektörlerde toplam talep koşulları enflasyonu sınırlamaya devam ederken, güçlü kredi ivmesine bağlı olarak mal gruplarında fiyat artışları yüksek seyrediyor. Bu doğrultuda çıktı açığı tahminleri 2020 yılı ikinci çeyreğinden itibaren yukarı yönlü güncellendi" diye konuştu.