Ege dünya çapında potansiyele sahip

Pandemide tarım ve gıdanın vazgeçilmez önemde olduğu çok net olarak ortaya çıktı. Ege Bölgesi'nin tarım, gıda ve ormancılıkta dünya çapında bir potansiyele sahip olduğu belirtiliyor. Ege ekosisteminin Türkiye'nin en güçlüsü olduğunu belirten tarım uzmanları Ege'de de entegre bir projenin başlatılması önerisinde bulundu. Yeni Asır Yazarı İsmail Uğural, halen Türkiye'de çalışmaları devam eden büyük bölgesel kalkınma projeleri olduğunu belirterek, "Başta Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) olmak üzere Konya Ovası Projesi (KOP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) gibi önemli örnekleri sayabiliriz. Ege bölgesinde bu düzeyde büyük bölgesel projeler yok. Ancak Ege bölgesinin dünya çapında bir potansiyeli bulunuyor. Tarım, gıda ve ormancılık... Bu çerçevede somut bir örnek vermek isterim. İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Denizli ve Muğla illerinin tamamen aynı olmasa bile, büyük ölçüde benzerlik gösteren ortak yönleri mevcut. İklim, doğa, ekoloji ve toprak yapısı bakımından fazlasıyla uyumlu bir coğrafi bölge burası" dedi.

EGE EKOSİSTEMİ GEREKLİ

"Aslında buna, Ege ekosistemi de diyebiliriz. Söz konusu ekosistem, aynı zamanda tarım, gıda ve ormancılık açısından Türkiye'nin en güçlü bölgesi" diyen Uğural şunları söyledi: "Özellikle süt ve süt ürünleri, yaş ve kuru meyve sebze, tıbbi ve aromatik bitkiler, organik tarım, su ürünleri, orman ürünleri, tarımsal mekanizasyon ve yenilenebilir enerji tarımına dayalı gerçekten çok stratejik bir ekosistemden söz ediyorum. Yanı sıra yine bu bölge içinde yenilikçi yani inovatif bir vizyonla dünyaya açılma yolunda ciddi mesafeler almış deneyimli bir tarımsal sanayi ve gıda sektörü faaliyet gösteriyor. Şimdi sadede gelirsek; acaba temel özelliklerini çok kısaca saydığım bu illeri kapsayacak yeni bir bölgesel kalkınma projesi hazırlanamaz mı? Söz gelimi, Ege Entegre Tarım, Gıda ve Ormancılık Projesi (EGETAP) adıyla bu bölgeyi kucaklayacak yeni bir vizyon ortaya konulamaz mı?"

İHRACAT ODAKLI MODEL

Uğural EGETAP'ın önemine dikkat çekerek görüşlerini şöyle dile getirdi: "Araştırma ve geliştirme (Ar-ge) odaklı bir sanayi ve teknoloji stratejisi ile Ege illerinin tarım, gıda ve ormancılık potansiyelini bütüncül (holistik) bir yaklaşımla ele alarak yeni bir bölgesel kalkınma projesi uygulamak, yalnızca adı geçen sektörlerde değil ulusal ekonomide de ciddi bir Sıçrama Etkisi (Leap Effect) yaratacaktır. Yol haritası, mutlaka ihracat olacak şekilde tasarlanacak yeni bölgesel kalkınma modeli EGETAP, ayrıca bölgesel sanayide sıçrama ile birlikte Organize ve Entegre Üretim İlişkileri sayesinde kırsal kalkınma çalışmalarına büyük destek verecek ve çiftçi refahına somut katkılar sağlayacaktır.