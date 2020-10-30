Kula ev ekmeği ile leblebisi tüm dünyada tanınıyor

Türkiye'nin ilk ve tek, Avrupa'nın 66'ncı, dünyanın ise 99'uncu UNESCO tescilli Jeopark'ına sahip Manisa'nın tarihi Kula ilçesinde üretilen dünyaca ünlü ekşi mayalı ev ekmeği ile Coğrafi İşaret Belgeli Kula Leblebisi'ne talep her geçen gün artıyor. Kula'da birbirinden değerli yöresel lezzetlerden bir tanesi olan geçmişi bir asra dayanan ve 16 çeşidi ile dünyanın birçok yerine ihracatı yapılan Kula Leblebisi, geçtiğimiz yıl alınan coğrafi işaret ile yeni bir üne kavuştu.



BİZDEN ALIYORLAR

Coğrafi işaret alınmasından ürüne talep artarken, yıllardır bu mesleği sürdüren üreticiler leblebisiyle ünlü Çorum'un bile ihtiyacını Kula'dan karşıladığını savunuyor. Son yıllarda üreticilerin yakaladığı kaliteyle 16 farklı çeşide ulaşan Kula Leblebisi tuzlu, acılı, karanfilli, çikolatalı, ballı, portakallı gibi çeşitleriyle dünya pazarında geniş yankı uyandırıyor. Yunanistan, Almanya, İtalya, İngiltere, Filistin, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve AB ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen Kula leblebisi, ilçenin ekonomik kalkınmasına da büyük katkı sağlıyor.



BÜYÜK KENTLERE GİDİYOR

Kendine özgü lezzeti ve pişirme tekniğiyle sadece bölgede değil, ülke genelinde rağbet gören bir diğer yöresel lezzet ise ekşi mayalı Kula ev ekmeği. Günlük yaklaşık 20 bin ekmek üretiminin yapıldığı kentten İzmir, Ankara, İstanbul, Konya ve Bursa gibi birçok büyük kente PTT kargo ya da şehirlerarası otobüsler kullanılarak ürün taze olarak gönderiliyor. Meşe odunu kullanılarak yakılan taş fırınlarda sadece un, tuz ve ekşi mayayla yapılan lezzet, kendine has doğal ve yöresel kıvamı ile öne çıkıyor. Hiçbir katkı maddesi kullanılmadan yapılan lezzet, 15 gün bayatlamadan tüketilebiliyor. Türkiye genelinde artan talebe yetişilemezken, 1.5 kilo ağırlığındaki lezzet Kula'da 5 liradan, büyük kentlerde ise 10 liradan satışa sunuluyor.

Batuhan ULU