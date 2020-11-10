2. el araç alış-satışında Güvenli Ödeme Sistemi

Türkiye Noterler Birliği altyapısıyla entegre çalışan sistem sayesinde dolandırıcılık ihtimali de sıfırlandı. Sistem sayesinde alıcılar, satın aldıkları araç kendi adlarına tescil edildiğinde ödemeyi gerçekleştirecek. Satıcılar ise araçlarının ödemesinin son ana kadar Halkbank garantisi altında olduğunu bilecek. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ikinci el araç piyasasındaki canlılığı olumsuz etkileyecek birtakım riskler tespit ettiklerini ve bu sorunları ortadan kaldırmak üzere özel bir çözüm ürettiklerini belirtti.

HESAPTA BEKLETİLİYOR

Dijital teknolojinin imkânlarını tüm alışveriş süreçlerine entegre etmeye çalıştıklarını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti: "Ticari işlemlerin daha güvenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesinin ve alım-satımların daha hızlı tamamlanmasının araç piyasasındaki canlılığa da hizmet edeceğine inanıyoruz. Satıcıların endişelerini gidermek için çoğu zaman alıcılar yanlarında nakit para taşıyordu. Özellikle salgın riski varken bu şekilde işlem yapmak başka riskler de oluşturuyordu. İkinci el araç alım-satım işlemlerine Halkbank güvencesi getiriyoruz." Halkbank'ın sisteminde satıcı ve alıcı, noterde tescil işlemlerini bitirene kadar araç tutarı hesapta bekletiliyor.