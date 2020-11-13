Dolar çakıldı borsa patladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ekonomideki yeni dönem' açıklamaları piyasaları umutlandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1.52 değer kazanarak 1.298,60 puana yükseldi, öğleden sonra ise tüm zamanların rekorunu kırarak 1.303,31 puana ulaştı.

BANKACILIK KAZANDIRDI

Önceki gün 8.20'nin üzerini test eden dolar/TL de dün hızla düşüşe geçti. Sabah saatlerinde gelen tepki alımlarıyla 7.89'a kadar tırmanan dolar/TL, günün ikinci bölümünde ani değer kaybederek 7.68'e kadar geriledi. Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibariyle önceki kapanışa göre 19.38 puan artışla 1.298,60 seviyesine çıktı. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3.65 ve holding endeksi yüzde 1.05 değer kazandı. En fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu. Uzmanlar, bankacılık ve ulaştırma hisselerinin öncülüğünde 1.303,31 puanla en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin direnç, 1.220 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



DOLAR 7.70'İN ALTINDA

DOLAR/TL ise önce yüzde 5'e yakın değer kaybederek 7.78'e kadar geriledi, ardından günün ikinci yarısında sert bir düşüşle 7.70'in altını görürken, euro/TL 9.08'e geriledi. Böylece önceki gün 8.20'nin üzerini test eden dolar/TL, Başkan Erdoğan'ın ekonomideki yeni dönem açıklamalarıyla adeta çakıldı. Sabah tepki alımlarıyla 7.89'a tırmanan dolar, günün ikinci bölümünde 7.68'i gördü.



ALTIN FİYATLARI DEĞER KAYIPLARINI SÜRDÜRÜYOR

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altındaki sert düşüşü Yeni Asır'a yorumladı. Memiş, "Ulus-lararası piyasalarda altının ons fiyatı aşı iyimseliğiyle, yurtiçi piyasalarda ise altının gram fiyatı dolar/TL kurunun düşmesiyle değer kaybetti. Dün altının ons fiyatı 1.884 dolar seviyesinden 1.856 dolara, gram fiyatı ise 496,46 liradan 466,41 liraya kadar geriledi. Altının ons fiyatı 28 dolar, gram fiyatı 30 lira değer kaybetti. Teknik olarak altının ons fiyatında 1.845 doların güç-lü bir destek seviyesi, bu seviyenin altına sarkmadan tepki alımları gelebileceğini düşünüyoruz. Altının ons fiyatının 1.860-1.880 dolar aralığında işlemler gerçek-leştirmesini bekliyoruz. Bu dönemde, geçen aylardaki agresif yükseliş yerini sakin bir seyre bırakacak. Gram fiyatında 450-500 lira aralığını takip edeceğiz.

Fatih ŞENDİL