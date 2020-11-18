Sinema setlerini bıraktı kendi serasını kurdu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema-Televizyon Bölümü'nde eğitim gören Derya Tunçay, 2013 yılında, ekonomik nedenlerden dolayı 3. sınıfta okulunu bırakıp film ve dizi setlerinde çalışmaya başladı. Bir süre kariyerine bu şekilde devam eden Tunçay, geçen yıl şehrin yoğunluğu ve işinin stresinden dolayı memleketi Aydın'a dönmeye karar verdi. Aydın'da tarım sektöründe iş yapmak için girişimde bulunan Tunçay, yaptığı araştırmalar sonrası ejder meyvesi üretimi yapmaya karar verdi.



HEDEFİ 7 BİN ADET

Bu fikrini annesiyle paylaşan genç girişimci kadın, ailesinden destek görünce ejder meyvesinin nasıl üretildiğine yönelik İncirliova Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve bölgedeki üreticilerle görüştü. Genç kadın girişimci, kendi birikimi ve annesinin de katkılarıyla İncirliova ilçesinde 1,5 dönümlük sera kurdu. Seranın tüm aşamalarında birlikte çalışan anne-kız, tanesi 15 liraya satılan meyveden ilk yıl 7 bin adet üretmeyi hedefliyor.



TOPRAK HUZUR VERIYOR

EJDER meyvesinin; tadı, görüntüsü ve katma değerinin yüksek olmasının kendisini bu ürünü yetiştirmeye yönelttiğini söyleyen Derya Tunçay, "Bu işi yaptığım için çok mutluyum. Toprakla uğraşmak huzur veriyor. İstanbul hayatını bırakıp buraya gelmek değişik bir duygu. Genelde kamera arkasında olurdum, meyve vasıtasıyla şimdi kameranın önünde oldum. Setlerden buraya gelmek radikal bir karar gerektiriyor. Şu an çok mutluyum. Seramı daha da büyütmek, Aydın'a yayılmasını ve kadın girişimcilere de örnek olmak istiyorum" dedi.



'HEP DESTEK OLACAGIM'

TOPRAĞI çok sevdiğini kaydeden anne Naciye Tunçay, "Sağlığım el verdiği sürece kızımın arkasında destek olmaya devam edeceğim. İşlerinin daha da iyi olacağına eminim. Derya, tarlada çok titiz davranıyor. Bitkilerin yetiştirilmesine çok dikkat ediyor. Kızımın mühendis, doktor olmasını istiyordum ama o sinema-televizyon okudu. Sonra da Aydın'a geldi ve çiftçi oldu. Böyle daha güzel oldu" diye konuştu.