Başkan Erdoğan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve heyetini, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.
Kabülde TİM, Başkan Erdoğan'a yeni ihracat seferberliğinde yol haritasını sundu. Saat 15.45'de başlayan kabul halen devam ediyor.
Başkan Erdoğan Türkiye İhracatçılar Meclis (TİM) heyetini kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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