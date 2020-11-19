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Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan Türkiye İhracatçılar Meclis (TİM) heyetini kabul etti

Başkan Erdoğan () heyetini kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan , () heyetini kabul etti. Kabülde TİM, Başkan Erdoğan'a yeni ihracat seferberliğinde yol haritasını sundu.

Başkan Erdoğan Türkiye İhracatçılar Meclis TİM heyetini kabul etti

19.11.2020, 17:18 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020,17:19

Başkan Erdoğan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve heyetini, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.



Kabülde TİM, Başkan Erdoğan'a yeni ihracat seferberliğinde yol haritasını sundu. Saat 15.45'de başlayan kabul halen devam ediyor.

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