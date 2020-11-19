Piyasalar faiz kararına odaklandı

Piyasalar bugün yapılacak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) PPK toplantısında alınacak faiz kararına ve piyasaya verilecek mesajlara odaklandı. Salgına karşı alınan tedbirlerin, ekonomide duruşa sebep olacak kadar yoğun olmamasıyla risk iştahı dün yeniden arttı. Bankacılık endeksi dünkü kayıplarını geri aldı. Borsa İstanbul, kısa süreli düşüşün ardından dün yeniden yönünü yukarı çevirdi. Bugünkü Merkez Bankası faiz toplantısı öncesinde Borsa İstanbul yüzde 2.78 prim yaptı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 puanın direnç, 1.268 ve 1.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

DOLAR GERİ ÇEKİLDİ

Dolar/TL sabah başlayan yükselişin ardından geri çekildi. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, TCMB'nin "enflasyon karşısında yeterli derecede yüksek faiz oranını" geleneksel para politikası zemininde yapacağı beklentisinin piyasada ağır bastığını ifade ederek, "İletişim bacağı bu kadar iyi bir şekilde yönetilmişken, bunun aksiyon bacağının politika faizi artışı ile devam etmesini bekleriz. Bu aşamadan sonra da, politika faizi olarak adlandırdığımız repo faizinin 'tek politika aracı' olarak yeniden tesis edilerek sadeleşmenin ilanını da bekleyebiliriz" dedi.