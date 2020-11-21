Mor patates üreticileri 20 ton ürün bekliyor

TÜRKİYE'DE ilk defa iki kadın girişimci tarafından Eskişehir'de üretimi yapılan mor patatesin hasadına başlandı. Hayriye Kuşçu (43) ve Vijdan Dönmez (38) isimli kadın girişimciler, Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükdere köyünde ustalıkla mor patates yetiştiriyor.

POTASYUM DEPOSU

Bu yıl 10 dönüm ekerek sektöre giren kadın girişimciler, hasadı başlayan mor patatesten 15-20 ton ürün bekliyor. Vitamin deposu olan mor patates, mayıs ayının sonlarında toprakla buluşurken ekim ayında hasadı yapılıyor. Beyaz patatesten daha yoğun bir dokuya sahip olan mor patates, muzdan daha fazla potasyum içeriyor. Kilogram fiyatı 60 liraya satılan mor patates piyasada 'mor mücevher' olarak adlandırılıyor. Üretici Hayriye Kuşçu, "Mor patates dışında birçok ürün ekiyoruz. Herkesin ektiği üründen farklı bir ürün ekmek istedik. Eskişehir'de de bu ürünün yetişebileceğini göstererek mor patatesi ekip hasadını yapıyoruz" şeklinde konuştu.