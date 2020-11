Pandemi süreci servisçileri vurdu

Tüm dünyanın yeni bir düzene geçmesini sağlayan Kovid-19 salgını, okulların kapatılması nedeniyle servisçileri de etkiledi.

'DESTEK BEKLİYORUZ'

Servisçi esnafının zor şartlara rağmen tüm yasal ödemelerini ve sorumluluklarını yerine getirdiğini aktaran İzmir Servisçiler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, "Bağ-Kur primlerimiz SSK primlerinden daha fazla olmasına rağmen işsizlik maaşından faydalanamıyoruz. Bu konuda yetkililerden destek bekliyoruz. Bütün vergilerimizi yıllık veriyoruz, sigorta, MTV, Bağ-Kur ve diğer tüm ödemelerimiz ile esnafın tamamına yakının kredi borçları işliyor ama buna rağmen iş yapamıyoruz. Yeni dönem Eylül 2021'de başlayacak. Kısaca 1.5 seneden fazla esnaf çalışmamış olacak" diye konuştu. Hasan Basri Bostancı, yaşanan bu süreçte S plaka ihalesi çalışmalarının durumu daha da kötüleştirdiğini kaydetti.

'S PLAKA İHTİYACI YOK'

Sektörlerindeki sıkıntıları aktarmak üzere Ankara'da Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Fevzi Apaydın'ın başkanlığında bakanlıklara gittiklerini de aktaran Bostancı, "Şimdi bir de İzmir'de S plakaya ihtiyaç olduğu gibi çalışmalar yapıldı. 4 bin adet öğrenci taşımacılığı yapan araçlar boş dururken, iş bulamazken hangi gerekçeye dayandığını anlayamadığımız S plakası ihalesi önümüze çıktı. Gerçekten ihtiyaç varsa, 4 bin aracımız yatıyor, o ihtiyacı biz karşılayalım, bizi yönlendirin. Bu durumu her platformda anlattık, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ulaşmaya çalıştık. Hak hukuk çerçevesinde bu konuyu tekrar değerlendireceğini umuyorduk ama olmadı ve 400 adet S plaka ihalesi yapıldı. İhalede 301 kişi almaya hak kazandı fakat alan kişi şu an itibari ile 290 civarında. Bu da ihtiyaç iddiasının gerçek olmadığını gösterdi. İptal konusunda haklı olduğumuza inanıyoruz, hukuki müracaatımızı yaptık" dedi.



'ÖTELENMESI GEREKIYOR'

ÜYELERİNİN hak ve menfaatlerini korumak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Bostancı, "Bu sene tüm vergiler ve sigortalarımızın ötelenmesi lazım. Araç değiştiren her üyem borçlu. Yapılandırma yerinde ancak ödeme sürecinin servisçi esnafına en az bir yıl daha uzatılması gerekiyor. Servisçilerin beklentisi, can suyu niteliğinde 20 bin liraya kadar hibe desteği ve minimum 100 bin lira limitli, bir yıl ödemesiz uzun vadeli faizsiz kredilerin verilmesidir" diye konuştu.

Tolga TEKİN