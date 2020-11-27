Avcılar İnşaat’tan yeni nesil yatırımla satış

İzmir'de Avcılar Exclusive Bayraklı projesini planlanandan 8 ay önce teslim edecek olan Avcılar İnşaat, Bornova'daki yeni projesinde yeni nesil yatırımı hayata geçirdi.

'BİZE DUYULAN GÜVEN'

Bornova'da alışveriş merkezleri, üniversiteler, kolejler ve hastanelerle çevrelenen alanda 240 bağımsız bölümden oluşan Avcılar Next projesinin temeli kısa süre önce atılırken, yeni nesil yatırım modeliyle satışa sunuldu ve temeli yeni atılmasına karşın projenin yüzde 85'i satıldı. Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, daha önceki projelerinde olduğu gibi Avcılar Next projesinin de erken teslim edileceğini açıkladı.

'YATIRIMCI KAZANIYOR'

Projenin teslim tarihinin Haziran 2022 olmasına rağmen, 2021'de teslim etmeyi planladıklarını açıklayan Avcı, "Şartlar ne kadar zor olursa olsun hız kesmeyeceğiz. Lansman bile yapmadan satışın yüzde 85'e ulaşması, bize duyulan güvenin kanıtıdır. Bu güven sayesinde büyük işler başardık. Pandemi sürecinde bile yatırım için Avcılar İnşaat tercih ediliyor. Bunun altında yatan tek şey ise yaptığımız işe duyulan güven" diye konuştu. Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Şener Avcı da, yeni nesil yatırım modelinin tamamıyla kendilerine özgün olduğuna dikkat çekti. Avcı, "Yatırımcıya bir evden daha fazlasını sunmak için yola çıktık. Büyük ilgi gördük. Düşük metrekarelerle bile yüksek yatırım getirisi sağlayan, önce alana daha fazla kazandıran bir sistem geliştirdik. Yatırımcıyı maddi-manevi koruyan, aylık gelirini garanti altına alan bir model. İlk günden yatırımcı kazanmaya başlıyor" dedi.