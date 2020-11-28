Gediz Ovası’nda toprak kupkuru

MANİSA kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Küresel iklim değişikleri sonucunda yeterli yağışların yağmaması ve buna bağlı olarak barajlardaki su seviyesinin inmesi bereketli Gediz Ovası'nı olumsuz etkiliyor. Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şube Başkanı İbrahim Demran, "Eylül ayından bu yana ciddi miktarda yağış almamız gerekiyordu. Ama Aralık ayı geliyor ama hala toprak kupkuru. Meteoroloji önümüzdeki hafta yağış ihtimali verdiği için çiftçimiz ekimini yapabildi. İnşallah haftaya yağış alır. Bu buğday çimlenir" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK