KYK burs sonuçları açıklandı! İşte KYK burs sonuçları sorgulama ekranı

Bu yıl ve önümüzdeki yıllar üniversite hayatına maddi destek almak isteyenler KYK burs başvurusunda bulunuyor. Ailelerin maddi durumlarına göre kimi öğrenciye geri ödemesiz burs olanağı çıkarken, maddi durumu daha iyi olan ailelerin çocuklarına geri ödemeli öğrenim kredisi çıkıyor. Üniversite hayatı boyunca devlet tarafından sağlanan burs ve öğrenim kredisi olanakları, öğrenim hayatı boyunca geri ödenmiyor. Ancak öğrenci üniversiteden mezun olarak ve iş hayatına geçmesiyle birlikte öğrenim kredisinin geri ödemeleri başlıyor.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs, kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK BURS SONUCU SORGULAMA

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçları 2020 için henüz bir tarih verilmedi. KYK burs sonuçlarına yönelik herhangi bir tarih duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KYK BURSU NE KADAR?

KYK 2020'de kredi ve ya burs 550 lira,

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren

Yüksek lisansta bin 100 lira,



Doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

BURS/KREDİ ALMAKTAN VAZGEÇEN ÖĞRENCİLER

Kurumumuzdan burs/kredisi almakta olan öğrenciler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu linkine ulaşarak burs/kredi iptal/ vazgeçti işlemini yapabilirler.

Normal öğrenim süresi içerisinde öğrencinin kredisini tekrar talep etmesi halinde, Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar kredi ödenmektedir.



Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaktan vazgeçen öğrenciye tekrar burs ödemesi yapılamaz, ancak talep etmesi halinde Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar tekrar öğrenim kredisi ödenir.



Kredi almaktan vazgeçen öğrenci, kredi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık taksitler halinde öder.