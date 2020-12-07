  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi KYK burs sonuçları açıklandı! İşte KYK burs sonuçları sorgulama ekranı

sonuçları açıklandı! İşte KYK burs sonuçları sorgulama ekranı

Son zamanlarda gündemden düşmeyen sonuçları ile ilgili araştırmalar peş peşe geliyor. Üniversite öğrencilerinin öğrenmek istediği KYK burs sonuçları erişim linki bugün paylaşılır mı? Kredi ve tarafından duyurulacak olan KYK burs sonuçları e-devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek. 28 Ekim - 8 Kasım tarihleri arasında tamamlanan KYK burs sonuçları bugün açıklanır mı?

KYK burs sonuçları açıklandı! İşte KYK burs sonuçları sorgulama ekranı

07.12.2020, 10:09 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020,10:09

Bu yıl ve önümüzdeki yıllar üniversite hayatına maddi destek almak isteyenler KYK burs başvurusunda bulunuyor. Ailelerin maddi durumlarına göre kimi öğrenciye geri ödemesiz burs olanağı çıkarken, maddi durumu daha iyi olan ailelerin çocuklarına geri ödemeli öğrenim kredisi çıkıyor. Üniversite hayatı boyunca devlet tarafından sağlanan burs ve öğrenim kredisi olanakları, öğrenim hayatı boyunca geri ödenmiyor. Ancak öğrenci üniversiteden mezun olarak ve iş hayatına geçmesiyle birlikte öğrenim kredisinin geri ödemeleri başlıyor.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs, kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK BURS SONUCU SORGULAMA

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçları 2020 için henüz bir tarih verilmedi. KYK burs sonuçlarına yönelik herhangi bir tarih duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KYK BURSU NE KADAR?

KYK 2020'de kredi ve ya burs 550 lira,

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren

Yüksek lisansta bin 100 lira,

Doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

BURS/KREDİ ALMAKTAN VAZGEÇEN ÖĞRENCİLER

Kurumumuzdan burs/kredisi almakta olan öğrenciler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu linkine ulaşarak burs/kredi iptal/ vazgeçti işlemini yapabilirler.

Normal öğrenim süresi içerisinde öğrencinin kredisini tekrar talep etmesi halinde, Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar kredi ödenmektedir.

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaktan vazgeçen öğrenciye tekrar burs ödemesi yapılamaz, ancak talep etmesi halinde Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar tekrar öğrenim kredisi ödenir.

Kredi almaktan vazgeçen öğrenci, kredi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık taksitler halinde öder.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

KYK burs sonuçları açıklandı! İşte KYK burs sonuçları sorgulama ekranı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA