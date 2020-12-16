Esnafın destek paketi sevinci

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs krizinden etkilenen esnafa yönelik açıkladığı destek paketi İzmir ve Ege esnafında sevinçle karşılandı. Verilen destekler İzmir esnafına can suyu olacak. Kira yardımı ve hibe ile stopaj ve KDV indirimi gibi desteklerin kuaförlere, terzilere ve pazarcılara nefes aldıracağını belirten sektör temsilcileri, kayıpların bir nebze de olsa azalacağı görüşünde. Esnaf destek paketiyle moral bulduğunu dile getirdi. Başkan Erdoğan'ın esnafa kira desteği ile gelir kaybı desteği için hazırlıklara başlandığını açıklamasının, salgın döneminde zor günler geçiren esnafı sevindirdiğini belirten Müstakil Sanayici ve İşadamı Derneği (MÜSİ- AD) İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, "Hibe kararı esnafı memnun etti. Çok süper bir karar. Şükranlarımızı sunuyoruz, Allah razı olsun" diye konuştu. Saygılı şunları söyledi: "2020 yılında virüs nedeniyle bunalan esnaf devlet desteği ile biraz da olsa nefes alacak. Gün birlik olma beraberlik günü. Ekonomimize saldıran dış güçlere de birlik ve beraberlik içinde cevap vereceğiz. Sayın Başkan Erdoğan'ın açıkladığı gibi sadece maddi destekle 5 milyara yakın bir esnafa can suyu geldi. Bu önemli rakam hibe olarak esnafa yansıtılacak" diye konuştu.



TEŞEKKÜR EDİYORUZ

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı esnafa kira ve nakit desteği paketini başlangıç için olumlu bir adım olarak görüyoruz. Aylık bin lira nakit hibe ve 750-500 liralık kira yardımları yeterli olmasa da, ayakta kalma mücadelesi veren üyelerimize bir nebze olsun nefes aldıracaktır. Bu çerçevede düşünülen destek paketine emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hükümetin iyi niyetli yaklaşımı bizi mutlu etti" dedi.



İHTİYAÇLARI VARDI

Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı esnafa kira desteği müjdesinin sevinçle karşılandığını ifade etti. Olgun, paketin ciro kaybı yaşayan oda-borsa üyesi işletmeleri de kapsamasını beklediklerini dile getirdi. İzmir Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Bilgin ise "Pandemide esnafımızın böyle bir pakete ihtiyacı vardı. Bundan sonra çok daha iyi olacak" görüşünü dile getirdi.



Mert ALPDÜNDAR