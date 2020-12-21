Kentsel dönüşüm güçlendirmeden sağlıklı

Seferihisar açıklarında meydana gelen depremden en çok etkilenen Bayraklı ve Bornova'da yaptığı hiçbir konut ve iş merkezi hasar görmeyen Projekt İnşaat Mühendislik Mimarlık Limited Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Girişimciler ve İş Dünyası Derneği'nin (GİSİDER) Başkan Yardımcısı, inşaat mühendisi Recep Kutanoğlu, sağlam binaların sırrının beton ve demirin doğru kullanılmasında saklı olduğunu anlattı. Deprem sonrası az veya orta hasar gören binaları yenileme sürecinde güçlendirme yerine kentsel dönüşümün tercih edilmesinin daha sağlıklı olacağını vurgulayan Kutanoğlu, böylece binaların hem ömrünün hem de ekonomik değerinin artacağını belirtti.



KURALLARA UYULMALI

Sektöründe 65 yıldır hizmet veren ailenin 3. kuşak temsilcisi olarak konut ağırlıklı olmak üzere fabrika, depo, iş merkezi inşaatlarının yanı sıra İzmir, Kocaeli ve Eskişehir tramvaylarında yüklenici firma hizmeti verdiklerini belirten GİSİDER Başkan Yardımcısı ve Projekt İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kutanoğlu, bugüne kadar yaptıkları binaların hiçbirinde depremde hasar oluşmamasının gururunu yaşadıklarını söyledi. Kutanoğlu, "Depremin en çok etkilediği Bayraklı ilçesinde de çok sayıda bina ve konut yaptık. Bunların hasar görmemesi gurur vesilesi oldu. Bunda uygulamanın her anında gerekli deneyime sahip elemanlarla sahada aktif olarak bulunmamız etkili oldu. Yapı denetim sistemi, belediye kontrolörü, inşaatın her anında maalesef olamadığı için burada iş müteahhitlik hizmeti veren firmaya düşüyor. Onun için iç denetimi elden bırakmamalıyız" dedi. Konut yapımında sadece kaliteli malzeme ve mühendislik hizmeti vermenin yeterli olmadığını ifade eden Kutanoğlu, "Malzemenin de doğru kullanılması gerekir. Betonun iyi kürlenmemiş olması ve bakımının iyi yapılmaması acı sonuçlar doğuruyor" ifadelerini kullandı.



DENETIM YAPILMASI SART

ORTA hasarlı binalarda güçlendirme yerine kentsel dönüşümün daha sağlıklı sonuçlar vereceğini belirten Kutanoğlu, "100 bin liralık binayı güçlendirmek için en az 20-30 bin lira masraf etmeniz gerekir. Bunun yerine yıkıp yaptığınızda hem sıfır daire sahibi olacaksınız hem de 100 bin liralık dairenin değeri 200 bine çıkacak. Orta hasarlı ve 2000 yılı öncesi yapılan yapıların dönüştürülmesi çok daha doğru olacaktır. Onun için güçlendirme yerine kentsel dönüşümü öneriyoruz" diye konuştu.

TOLGA TEKİN