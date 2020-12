“2021 Türkiye için güçlü toparlanma yılı olacak1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği yapısal reformlarla 2021 yılının Türkiye için değişim ve yenilenme yılı olacağını söyleyen MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, tüm dünyayı etkisi altına alan ve zor günler geçirmesine neden olan pandeminin etkisini yitirmesi ile birlikte 2021 yılında güçlü toparlanma ile ülkenin şaha kalkacağını belirtti. Başkan Erdoğan'ın sürekli olarak dile getirdiği 2021'nin değişimlerin yılı olacağı sözlerini akıllarından hiç çıkarmadıklarını ve MÜSİAD ailesi olarak, istikrarlı büyümeyi ve kalkınmayı destekleyecek projelere hep birlite imza atmak için çalıştıklarını belirten Saygılı Rulman Yönetim Kurulu Başkanı ve MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı 2021 vizyonlarını ve hedeflerini Yeni Asır'a anlattı. 2021 yılından itibaren COVİD- 19 salgını sonrası yeni ve farklı bir Türkiye'nin gümbür gümbür ayak seslerinin duyulmaya başladığını ifade eden Bilal Saygılı, "2021'i sağlık, ekonomi, dijitalleşme ve ARGE gibi konular odağında, iş yapış şekillerimizin ve gündelik hayatımızın kökten değişeceği bir yenilenme yılı olarak çok ama çok çalışmamız gereken bir yıl olacak" dedi.

ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Türkiye'nin, dünya üzerindeki değişimin as oyuncularıdan biri olacağının altını çizen Bilal Saygılı "2020 yılında üretimimiz, pandeminin en yoğun etkilerinin yaşandığı dönemde yüzde 30'larda daralmışken, bugün yüzde 8 üzerinde artışlarda seyrediyor. GSYİH 2. çeyrekte yüzde 9,9 daraldıktan sonra, 3. çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü. 2021'de pandeminin etkisini tüm dünyada ve ülkemizde yitirmesi halinde, verilerimizde güçlü toparlanmalar ile oyunun as oyuncusu olacağımıza eminim. Ülkemiz ve dünya için umutla girilen 2020 yılını, tam anlamıyla beklenmedik bir sonla tamamlıyoruz.. 2020 yılına girilirken bizlere umut veren bazı ekonomik verileri ve beklentileri kısaca hatırlayacak olursak; küresel ekonomide 2020'ye, 2019 yılına girdiğimizden daha iyimser bir havada girilmişti. 2019 yılının sonlarına doğru merkez bankalarının büyümeyi destekleyici politikaları devreye soktukları dikkat çekmiş ve bu da en azından 2020 yılına girilirken küresel resesyonu önlemek amaçlı olumlu bir adım olarak algılanmıştı" diye konuştu.



TÜRKİYE'NİN BÜYÜME BAŞARISI

Türkiye'nin bu zorlu dönemi geride bırakacağını belirten Saygılı, "Türkiye'yi yakından izleyen büyük yatırım bankaları ve OECD-IMF gibi kurumlar yüzde 2'lerde gördükleri 2020 büyüme beklentilerini yukarı doğru revize etmeye başlamış ve yüzde 4'e çıkarmıştı. Fakat dünya, 2020 yılının daha ilk çeyreği tamamlanamadan tam bir şoka girdi. Çin'de başlayıp kısa sürede dünyaya yayılan Covid-19 pandemisi ülkelerin sağlık sistemlerini ciddi şekilde zorlarken ekonomilerine de büyük zararlar verdi. Dünyanın neredeyse tüm ülkeleri sınırlarını kapattı. İçeride alınan çok ciddi salgın önlemleri ile ekonomik faaliyetler kısıtlandı, talep durma noktasına geldi. Ancak 2020 yılının üçüncü çeyreğinde normalleşme işaretleri görülse de dördüncü çeyrekte başta Avrupa olmak üzere dünya genelinde yeniden artışa geçen vaka sayılarını tekrar büyük darbe ekonomiye vurdu. Son aşamaya gelindiği bildirilen aşı tedavisi dünya genelinde etkin bir şekilde uygulanana kadar bu salgın sürecinin sıkıntılarını yaşamaya devam edeceğimiz anlaşılıyor. Dolayısıyla 2021 yılı için temkinli bir iyimserlik içinde umutlu olacağımız bir yıl olacağını inancımız tam. İş dünyası olarak bugüne kadar yaşadığımız tüm krizleri sabırla atlatarak başarı ile aydınlık günlere tekrar kulaştığımızı belirtmek istiyorum. 2020 yılındaki bu zorluklarla dolu bu dönemini de geride bırakacağımıza yürekten inanıyorum. Bu açıdan, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kısa süre önce dile getirilen reform sürecini ve ekonomi yönetimindeki değişimi çok önemsiyor, bir an evvel uygulamaya geçilmesini temenni ediyorum" diye konuştu.