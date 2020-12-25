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Haberler Ekonomi Kahve Diyarı ezber bozdu

ezber bozdu

Kahve , pandemiye karşın yatırım kararı aldı. Halen 110’u pastane olmak üzere 300 şubeyle hizmet veren Grubu, önümüzdeki iki yılda 300 yeni şube ile 1500 kişiyi daha iş sahibi yaparak istihdamını 5 binin üzerine çıkaracak.

Kahve Diyarı ezber bozdu

25.12.2020

Uluslararası Kahve Organizasyonu'nun Dünya Tüketim Raporu'na göre Türkiye'de kahve tüketimi 100 bin tonu aştı. Ekonomideki pazar büyüklüğü 1 milyar doların üzerine çıktı. Unlu mamuller ve pasta sektörünün ticari büyüklüğü 50 milyar dolara ulaşırken Kahve Diyarı Grubu her iki sektör için de yeni yatırım kararı aldı. 2023 yılına kadar Kahve Diyarı konseptleriyle 200, Nur ve Hale Patisserie markaları ile 200, yeni markası Sıcak Şerbet Baklava ile 200 olmak üzere toplam 600 şubeyle hizmet sunmayı planlayan grup, 5 binden fazla kişiye istihdam fırsatı yaratacak.

"BAYİLERE KALKAN GÖREVİ"
100'den fazla noktada kaferestoran konseptiyle özellikle ailelerin sosyalleşme mekanı olan Kahve Diyarı, pandemi döneminde Al-Götür konseptine geçerek değişen tüketici alışkanlıklarına hızlı yanıt verdi. Kahve Diyarı Grubu İcra Kurulu Başkanı İlknur Rodoplu, günümüz gıda-perakende sektöründe, pandemi gibi beklenmeyen risklerin gözönünde bulundurulması gerektiğini belirterek "Biz her türlü riske karşı önceden Risk Analiz Matrisimizi yapıyoruz. Bu nedenle de tedbirlerimizi hemen devreye soktuk. Güçlü altyapımızla bayilerimize kalkan görevi gördük" dedi.

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