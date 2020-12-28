Korsan servisle mücadelede güç birliği

Servis sektörünün kanayan yarası Korsan Servisçiliğin bitirilmesi için Kemalpaşa'da güç birliği yapılıyor. İzmir Servisçiler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı ile Kemalpaşa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Katı, korsan servisçiliğin önlenmesi için Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi ile işbirliği yapmayı hedefliyorlar. Korsan servisçiliğin kanayan bir yara olduğunu belirten Hasan Basri Bostancı, personel taşımacılığı yapan sanayicilerin 'S' plakalı araçları tercih etmelerinin iki tarafın da menfaatine olacağını söyledi. Korsan konusunda kurumsal mücadelenin gerekliliğine işaret eden Bostancı, "Böylece bataklığı kurutabiliriz. Bu konuda KOSBİ'nin ve KOSBİ üyesi sanayicilerimizin göstereceği duyarlılık korsan servisçiliği bitirir. Ayrıca sanayici de ileride doğacak her türlü sorunda karşısında hukuki bir muhatap bulmuş olur. Korsanda ise hiçbir muhatap bulamazsınız. Personelini güvenli bir şekilde taşımak isteyen her sanayici S plakalı araçlar kullanmalı" dedi.

TRAFİKTE ÖNLEM

KOSBİ'nin önderliğinde sanayicilerin duyarlılığının artacağını belirten Bostancı, "İzmir'de 7 bine yakın S plakalı servis aracı var ve pandemi nedeniyle büyük bir çoğunluğu kontak açamıyor. Yani S plakalı servis yok o yüzden korsan var gibi bir algı yaratılmamalı. Mesai başlama ve bitiş saatleri kademelendirilirse bundan herkes karlı çıkar. Yoğun saatte İzmir'e Kemalpaşa'dan ulaşmak 1 buçuk saat. Trafikte personelin geçirdiği saat fazla, servisçinin yaktığı akaryakıt daha fazla. Çevre kirliliğinden tutun, zaman kaybına kadar bir çok sorunun temeli trafik. Bunun önüne geçmenin yolu ise kademeli mesai saati uygulamasıdır. Pandemi nedeniyle yapılan uygulama normal şartlarda da sürdürülmeli. Bu şekilde zamanı iyi kullanan servisçi başka işletmelerin de servisine gidebilir, kazancı artar" diye konuştu.



KORSANIN ZARARI BÜYÜK OLUR

S plaka için gerekli çalışma ruhsatını almak için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 14 evrak istediğini hatırlatan Ali Katı ise, "Bu evraklara ancak ehil, eğitimli, yasalara saygılı 'S' plaka sürücüleri sahiptir. Korsan ise tamamen denetimsizlik demek. Sanayici açısından korsanla çalışmak büyük bir risk. Suiistimaller oluyor mesela sözleşme yapmalarına rağmen gece vardiyasına, personel sayısı az diye binek araçlar gönderiliyor. Korsan fiyat kırıyor, bir kaza durumunda sorumlulukları ve zararı çok daha fazla olur. Çünkü 'S' plakalı araçta sadece araç değil, aracı kullanan şoför de denetlenir. Her önüne gelen 'S' plakalı aracı kullanamaz. Şoför tanıtım kartı sahibi kullanır, bu kartı almak için de iki yılda bir uyuşturucu testi dahil kontrollerden geçer, eğitimleri tamdır" diye konuştu.